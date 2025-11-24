Son Mühür- Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü mücadeleden güçlü bir geri dönüşle ayrılarak Galatasaray derbisi öncesi moral topladı. Sarı lacivertliler, bu sonuçla puanını 31’e yükseltti ve 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak kritik maça 1 puan geride girmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe’den kritik deplasman galibiyeti

Karşılaşmanın ilk bölümünde 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, ikinci yarıdaki baskılı oyunuyla Çaykur Rizespor’u çözerek mücadeleyi 5-2 kazanmayı başardı. Alınan galibiyet, zirve yarışında önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Derbi öncesi moral depoladı

Fenerbahçe’nin elde ettiği farklı skor, hafta başında oynanacak Galatasaray derbisi öncesi takım içinde motivasyonu artırdı. Sarı lacivertliler, liderlik yarışını yakından takip etmeye devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu’na derbi sorusu yöneltildi

Mücadelenin ardından stadyumdan ayrılan Kerem Aktürkoğlu, basın mensuplarının Galatasaray derbisine ilişkin sorularıyla karşılaştı. Geçmişte Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fenerbahçe’ye transfer olan milli oyuncuya, “Galatasaray maçında gol atar mısın, taraftar merak ediyor” sorusu yöneltildi.

Tek kelimelik yanıt verdi

Kerem Aktürkoğlu, soruya yalnızca “İnşallah” yanıtını verdi. Milli oyuncunun bu kısa açıklaması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.