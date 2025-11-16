Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) gerçekleştireceği 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başladı. Süreç, 21 Kasım’a kadar e-Devlet üzerinden tamamen elektronik ortamda tamamlanabilecek. Adayların başvurularını onaylatmak için herhangi bir kuruma gitmesine gerek olmayacak.

Atama sonuçları, öğretmenler için özel anlam taşıyan 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklanacak. Bakanlık, ataması yapılacak yeni sözleşmeli öğretmenlerin göreve başlama tarihi olarak 19 Ocak 2026 tarihini duyurdu.

Başvuru süreci elektronik ortamda yürütülecek

Başvuru ekranına e-Devlet şifreleriyle giriş yapılacak ve tercih işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilecek. MEB, başvuruların hızlı ve erişilebilir şekilde alınması için bu yıl tüm süreci dijitalleştirdi.

Takvim işlemeye devam ediyor

Eğitim camiasına katılacak yeni 15 bin öğretmen için süreç resmi takvime uygun şekilde işliyor. Tercih başvurularının ardından mülakatsız atama sonuçları 24 Kasım’da ilan edilecek ve adaylar ocak ayı itibarıyla görev yerlerine giderek göreve başlayacak.