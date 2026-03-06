Son Mühür / Atakan Başpehlivan- Yağmur Daştan - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeşilay’ın 106’ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında İzmir İktisat Kongresi’nde düzenlenen törenle, şehirde hizmet verecek yeni tesislerin açılışını gerçekleştirdi. Bağımlılıkla mücadeleyi milli bir beka meselesi olarak nitelendiren Yılmaz, açılışı yapılan merkezlerin özellikle gençlerin sağlıklı bir gelecek inşa etmelerine rehberlik edeceğini vurguladı. Yılmaz, bağımlılıkların ekonomik maliyetinin 78 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti.

“Bağımlılık, dayanışmayı aşındıran bir tehdit”

“Köklü geçmişi, gönüllülük ruhu ve sahadaki güçlü çalışmalarıyla Yeşilay, toplumumuzu bağımlılıklardan koruma mücadelesinin bayraktarlığını yapan önemli bir dinamik güç konumundadır” sözleriyle açıklamalarına başlayan Yılmaz, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesislerin özellikle gençlerimizin sağlıklı bir gelecek inşa etmelerine katkı sunacak merkezler olacağına inanıyorum. Yeşilay’ın kuruluş hikayesi, aslında milletimizin bağımsızlık mücadelesinin önemli sayfalarından birini oluşuyor. İşgal yıllarında zararlı alışkanlıkların toplum üzerinde bir zafiyet oluşturmasına karşı harekete geçen bir grup vatansever aydın ve hekim, Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman’ın öncülüğünde bu kurumu hayata geçirmiştir. O gün verilen mücadele, toplum sağlığını korumanın ötesinde, milletimizin iradesini ve direncini ayakta tutma çabasının da bir parçası olmuştur. Bugün de aynı bilinçle hareket ediyoruz. Çünkü bağımlılık; bireyi zayıflatan, aileyi sarsan, toplumsal dayanışmayı aşındıran ciddi bir tehdittir” dedi.

“Kapsamlı politikalar hayata geçiriyoruz”

2026 yılının ‘Bağımlılıkla mücadele yılı’ olduğunu hatırlatan bağımlılıkla mücadelenin güçlü bir kurumsal koordinasyon içinde yürütüldüğünü de söyleyen Yılmaz, şunları aktardı: “Başkanlığını yaptığım Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulumuzda bağımlılığın her türüne karşı bütün boyutlarıyla eylem planlarını hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede bağımlılığın her türüne karşı önleme, tedavi, rehabilitasyon ve toplumsal farkındalık boyutlarını birlikte ele alan kapsamlı politikalar hayata geçiriyoruz. Tütün, uyuşturucu madde kullanımı ve davranışsal bağımlılıklar alanlarındaki Eylem Planlarımızı kararlılıkla uyguluyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda yıllık olarak gözden geçirerek yeniliyoruz. Risk analizi temelli ve veriye dayalı politikalarla mücadelemizi güçlendirerek, önlemeden rehabilitasyona, tedaviden sosyal uyuma kadar geniş bir çerçevede yenilikçi adımlar atıyoruz. Riskli çocuklarımızı erken aşamada tespit edip sporla, sanatla ve farklı faaliyetlerle bu çocukları kurtarmak mümkün. Maalesef belli uyuşturucu çeşitlerine yakalanan insanları tedavi etmek çok düşük. O yüzden asıl olan çocukları erken aşamada tespit edip harekete geçmek.”

“Sivil toplum kuruluşlarının katkısı büyük”

Son yıllarda özellikle sağlık altyapı ve önleyici hizmetleri önemli ölçüde güçlendirdiklerini de sözlerine ekleyen Yılmaz, “Sigara bırakma polikliniklerinin sayısını kısa sürede bin 400’ün üzerine çıkardık. Aile hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızı bu sürecin aktif bir parçası hâline getiren eğitim programlarıyla milyonlarca vatandaşımıza daha kolay ulaşılmasını sağladık. Mobil ekipler ve tütünle mücadele timleri aracılığıyla meydanlardan üniversite kampüslerine kadar pek çok alanda yüz binlerce vatandaşımıza doğrudan danışmanlık hizmeti sunuldu. Uyuşturucuyla mücadelede de hem arz hem talep boyutunu birlikte ele alan kapsamlı bir yaklaşım izliyoruz. Kolluk birimlerimizin kapasitesi güçlendirilirken, sınır kapılarımız ve gümrüklerimiz ileri teknolojik sistemlerle desteklenmektedir. Sokak düzeyinde yürütülen çalışmalar, eğitim programları, danışma hatları, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle risk altındaki bireylere erken aşamada ulaşmayı, riskleri erken aşamada tespit ederek bertaraf etmeyi hedefliyoruz. Bu mücadelede merkezi ve yerel düzeyde kamu kurumlarının kararlı politikaları kadar sivil toplum kuruluşlarımızın katkısı da büyük önem taşımaktadır” dedi.

“İmkan ve kapasite güçleniyor”

Konuşmasında Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nin (YEDAM) önemine de değinen Yılmaz, “YEDAM aracılığıyla bağımlılıkla mücadele eden bireylere ve ailelerine ücretsiz psikososyal destek sunulması gibi çalışmalar sahada fark yaratan önemli örneklerdir. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri, bağımlılıkla mücadelede tedaviye erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra bireyin yeniden hayata tutunmasına imkân sağlayan önemli bir destek mekanizmasıdır. Uzman kadrolar eşliğinde yürütülen bu çalışmalar, bağımlılıkla mücadelede insanı merkeze alan güçlü bir iyileşme ve sosyal uyum süreci sunmaktadır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesislerle, bağımlılıkla mücadelenin sahadaki imkân ve kapasitesi daha da güçlenmektedir. İzmir’de hizmete giren bu merkezlerin; özellikle gençlerimiz başta olmak üzere bağımlılık riski taşıyan bireyler için güvenli bir danışma ve destek noktası olacağına inanıyorum. Merkezler aynı zamanda toplumumuzda sağlıklı yaşam bilincinin güçlenmesine katkı sağlayacak önemli birer dayanışma mekanı olacaktır” mesajı verdi.

“Bağımsızlık odaklı seferberlik anlayışı”

Son olarak, “Yeşilay’ın geçen yıl yayınladığı “Bağımlılık Ekonomisi: Türkiye’de Sigara, Alkol, Kumar ve Uyuşturucu Bağımlılığının Ekonomik Maliyeti” başlıklı rapora göre, bağımlılıkların ülke ekonomisine maliyeti 78 milyar dolara ulaşmış durumda” bilgisini de veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bu nedenle risk analizi temelli önleyici müdahaleler son derece önem taşıyor. Çünkü mücadelemizde belirleyici olan; bağımlılık geliştikten sonra müdahale etmenin ötesinde, risk tespit edildiğinde erken aşamada önlem alabilmektir. Koruyucu müdahalede bulunmaktır. Bu da güçlü bir aile yapısının tesisini, aile-eğitim-sağlık bağlamında yakın iş birliğini, toplumsal dayanışmayı ve ortak sorumluluk bilincini zorunlu kılmaktadır. Türkiye'de bağımlılıkla mücadelemizde bu bütüncül yaklaşımı güçlendirmek en temel önceliğimizdir. Bağımlılıkla mücadeleyi tek başına devletin yürüttüğü bir alan olarak görmüyoruz. Millet olarak topyekûn biçimde bu mücadeleyi sahiplenmeliyiz; gönüllülük bilinciyle Yeşilay’ın yanında yer almalı ve gençlerimizi hep birlikte korumalıyız. Bu nedenle 2026 yılının teması olan “bağımsızlık” odaklı seferberlik anlayışı, bağımlılıklarla mücadelemiz için son derece anlamlı bir tanımlamadır. Burada da hedefimiz ekonomik, siyasi ve milli teknoloji alanındaki yaklaşımımız gibi tam bağımsızlıktır” dedi.

Vali Elban: Tüm sorumluluğu Yeşilay’ın sırtına yüklemeyelim

Törende, “Tüm kurum ve kuruluşlarımızla farkındalık eğitimlerini sahada ermeye çalışıyoruz” mesajı veren İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban “Bu konuda yetişmiş eleman ve kalitesiyle Yeşilay’ın çalışmaları ayrı bir önem arz ediyor. Bu nedenle çalışmaların doğru bir düzlemde gitmesi ve iyi bir ivme kazanması için Yeşilay’ın çalışmalarını önemsiyoruz. Burada tüm sorumluluğu da Yeşilay’ın sırtına yüklemek istemiyoruz. 81 milyonun her bir ferdinin bizlerle beraber olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Dinç: İzmir modelimiz, bütün Türkiye’ye ulaşmış olacak

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç de şu ifadeleri kullandı: “Bugün Yeşilay Cemiyeti olarak bir kutlu mücadele içindeyiz. İnsanımızın bağımsızlığı için üç temel noktada çalışmalar yapıyoruz. Bağımlılıkla mücadele üst kurulunda hangi düzenleme, yönetmelik ve kanunların insanımıza koruyacağına dair çalışmalar yapıyoruz. Yakın zamanda ülkemizde kumar bağımlılığı ile ilgili somut adımlar atıldı. 1 yıllık çalışma içinde adım adım ilerleyecek ve başarılı çalışmaların meyveleri verilecek diye düşünüyoruz. Yine bu dönemde zorunlu tedavi ve rehabilitasyon konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bu konuyu da üst kurulda görüşerek bağımlılıkla mücadele eden kardeşlerimiz için çalışmalarımızı yapacağız. İnternet ve sosyal medya ile ilgili çok önemli bir yasa tasarısı gündeme geldi. Bu çalışmaların da yakın zamanda meyve vereceğini ümit ediyoruz. Yeşilay’ın lokomotif çalışmaları olan önleme çalışmalarına çok önem veriyoruz. Bu çalışmaların yeterli olmadığını biliyoruz, bağımlılıkla çok daha etkili mücadele etmek zorundayız. Sorumluluğu herkese teşvik etmeden bu mücadelenin altından kalkamayız. Seferberlik mantığı ile bütün bir toplumun bu meseleye el vermesi gerektiği mesajını verdik. Bu kapsamda geçtiğimiz sene 25 bin çalışma yaptık; bu sene inşallah 55 bin çalışma yapacağımızın sözünü veriyoruz. İzmir’de iki olan Yeşilay danışmanlık merkezi sayımız 4’e çıktı. İnşallah daha da fazla kişiye ulaşacağız. Yeni açtığımız merkezlerde sayısız insanımız, çocuğumuz bağımlılıktan kurtularak şifa kazanacak. İnşallah burada geliştirdiğimiz İzmir modelimiz bütün Türkiye’ye ulaşmış olacak.”

Yahşi: Muradımız istikbal

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ömer Yahşi de “Yeşilay’ın köklü mirasını İzmir’de gururla devraldık. Bu emanetin şerefi altında istiklal levhamızın altında yazılacak satırlara nail olduk. Bu davaya aklımızı da kalbimizi de seferber ettik. Menzilimiz insan, muradımız istikbal diyerek yola çıktık. Her yerde her kapıyı çalıyor, her gönle dokunuyoruz. Yeni YEDAM’ların açılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Her bir konferans salonumuzda endüstrinin karşısında, bağımsızlığını ilan eden gençlerimizin yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.