Son Mühür- İran’da 1989 yılından bu yana ülkenin dini liderliğini yürüten Ayetullah Ali Hamaney’in, İsrail ve ABD tarafından gerçekleştirilen ortak bir operasyon sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yeni lider atandı. Ancak, güvenlik gerekçeleri nedeniyle yeni liderin ismi kamuoyuyla paylaşılmayacak.

ABD ve İsrail operasyonu savaşı tırmandırdı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar, 9. güne girdi. İsrail tarafı, "Hamaney’in halefliği için aday olacak herkes hedefimizde" açıklamasında bulunarak gerilimi artırdı.

Yeni liderin kimliği gizli

İran makamları, seçilen yeni dini liderin kimliğini açıklamaktan kaçındı. Güvenlik önlemleri ve olası hedef alınma riskleri nedeniyle liderin ismi kamuoyuna duyurulmayacak. Bu gelişme, bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesine yol açtı.