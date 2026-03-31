Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm stratejisinde tarihi bir eşik daha aşılıyor. Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen hummalı çalışmalarda, üçüncü, dördüncü ve beşinci etaplarda inşa edilen toplam 1603 bağımsız birimin teslimat sürecine girildi. Yerinde dönüşüm ve yüzde yüz uzlaşı ilkesiyle yükselen projede, hak sahiplerinin nisan ayı içerisinde yeni evlerinin anahtarlarına ve tapularına kavuşması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle birlikte ivme kazanan bu dev proje, bölge sakinleri için yeni bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Kooperatiflerden devralınan süreçte mutlu son

Daha önceki dönemlerde kooperatifleşme modeliyle yürütülen ancak çeşitli aksaklıklar sebebiyle yavaşlayan kentsel dönüşüm süreci, Büyükşehir Belediyesi’nin kararlı müdahalesiyle yeniden hareketlendi. İnşaat sahasında görev yapan teknik ekipler, durma noktasına gelen çalışmaların kısa sürede tamamlanmasından dolayı büyük bir gurur duyduklarını ifade ediyor. İnşaat teknikeri Cenk Bıyıkoğlu, nisan ayı itibarıyla etap etap gerçekleştirilecek teslimatların vatandaşlar üzerindeki mutluluk verici etkisine dikkat çekerek, Cemil Tugay’ın göreve başlar başlamaz öncelik verdiği bu projede sona gelmenin heyecanını paylaştı.

Konut krizine karşı güvenli bir liman: Hak sahiplerinin sevinci

Ekonomik dalgalanmaların ve fahiş kira artışlarının yaşandığı bir dönemde evlerine kavuşacak olan İzmirliler, belediyenin garantörlüğünden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Uzun yıllardır bu anı bekleyen Gülsüm ve İsmail Çınar çifti, projede kullanılan malzemelerin kalitesinden ve evlerin ferah yapısından etkilendiklerini belirterek, "Kafamızı sokacak bir evimiz olması bizim için dünyalara bedel" sözleriyle duygularını ifade etti. Kira desteğiyle bu süreci atlatan aileler, Dr. Cemil Tugay’ın süreci hızlandırması sayesinde barınma sorunlarının çözülmesinden dolayı minnettar olduklarını vurguluyorlar.

Mirastan geleceğe uzanan sağlam yapılar

Örnekköy sakini Ufuk Kurt gibi pek çok hak sahibi, dedelerinden kalan arazilerin üzerinde yükselen modern binaların, kentsel dönüşümün sosyal adalet boyutunu temsil ettiğini belirtiyor. Türkan ve Selahattin Özer çifti ise evlerini gezerken yaşadıkları mutluluğu "şer taraf şıkır şıkır" sözleriyle özetleyerek, modern mimarinin mahalle kültürüne kattığı estetikten övgüyle bahsetti. Mevcut ekonomik şartlarda kendi imkanlarıyla böyle bir konut sahibi olmanın imkansızlığına değinen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı güven ve hızın hayatlarını değiştirdiğini ifade ediyorlar.

Türkiye’ye model olan İzmir dönüşüm stratejisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümü sadece bina yenilemek olarak değil, bir "yerinde dönüşüm modeli" olarak kurguluyor. Dr. Cemil Tugay’ın vizyonuyla, önceki dönem kapatılmış olan Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’nın yeniden ihya edilmesi, projelerin profesyonel bir yönetim anlayışıyla ele alınmasını sağladı. Bugüne kadar birinci ve ikinci etaplarda 333 konutun teslim edildiği Örnekköy'de, nisan ayındaki 1603 konutluk teslimatın ardından altıncı etap kapsamında 1297 bağımsız birimin daha inşa edilmesi planlanıyor. İzmir modeli, belediye garantörlüğüyle hem vatandaşı hem de şehri depreme dayanıklı, modern bir geleceğe hazırlamaya devam ediyor.