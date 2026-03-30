Sabah saatlerinde Konak sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşların ve Deniz Polisinin dikkati, korkunç bir vahşeti gün yüzüne çıkardı. Liman Başkanlığı karşısındaki kayalıkların arasına bırakılmış, henüz kordon bağı bile üzerinde olan yeni doğmuş bir kız bebek bulundu. Sağlık ekiplerinin acı tabloyu doğrulamasıyla birlikte bu kahreden haber gündeme bomba gibi düştü. Vicdanları sızlatan olayın basına yansımasının ardından vatandaşlar İzmir'de kordonu kesilmemiş bebek kimdir, ailesi bulundu mu ve talihsiz bebeğe ne oldu araştırmalarına hız verdi.

İZMİR'DE SAHİLDE BULUNAN BEBEK OLAYI NEDİR?

İzmir'in en işlek noktalarından biri olan Konak sahilinde sabah saatlerinde kan donduran bir manzara ortaya çıktı. Liman Başkanlığının tam karşısında devriye atan Deniz Polisi ekipleri, denize sıfır kayalıkların arasında hareketsiz yatan küçük bir beden fark etti. Durumun telsiz anonslarıyla merkeze bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

İZMİR KONAK'TA BULUNAN BEBEK KİMDİR, YAŞIYOR MU?

Olay yerine saniyeler içinde ulaşan acil sağlık ekipleri, kayalıkların arasındaki bedenin yeni doğmuş bir kız bebeğine ait olduğunu belirledi. Yapılan ilk tıbbi incelemede kordon bağının bile henüz kesilmediği görülen talihsiz bebeğin maalesef yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerindeki bu acı tablo, hem ekipleri hem de çevredeki vatandaşları derin bir üzüntüye boğdu.

İZMİR KORDON BAĞI KESİLMEMİŞ BEBEK NEDEN ÖLDÜ?

Minik bebeğin kesin ölüm nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet savcısının yaptığı detaylı incelemelerin ardından, bebeğin cansız bedeni otopsi işlemleri ve kesin ölüm sebebinin ortaya çıkarılması amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin doğum sırasında mı, donarak mı yoksa başka bir yolla mı hayattan koptuğu bu otopsi raporuyla netlik kazanacak.

BEBEĞİ SAHİLE KİM BIRAKTI, AİLESİ BULUNDU MU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, vicdanlara sığmayan bu vahim olayla ilgili derhal geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bebeği o kayalıklara bırakan kişi veya kişileri bulmak için çevredeki tüm güvenlik kameralarını saniye saniye mercek altına aldı. Hastane doğum kayıtları ve bölgedeki ihbarlar tek tek değerlendirilirken, bebeğin kimliğinin ve ailesinin tespit edilmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor.