Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, ulusal spor arenalarında sergilediği üstün performansla kentin spor vizyonunu zirveye taşımaya devam ediyor. Son dönemde gerçekleştirilen şampiyonalarda hem havuzda hem de tatamide göğsümüzü kabartan sonuçlar alan İzmir ekibi, disiplinli çalışmalarının meyvelerini madalyalarla topluyor. Şehrin sporcu fabrikası niteliğindeki kulüp, genç yeteneklerin azmiyle Türkiye’nin spor haritasındaki öncü konumunu bir kez daha tescilledi.

Havuzun genç efendileri: Türkiye üçüncülüğü İzmir’e geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu U18 Erkek Takımı, Türkiye Şampiyonası'nın nefes kesen final etaplarında büyük bir başarıya imza atarak üçüncülük kürsüsüne çıktı. 27-29 Mart 2026 tarihlerinde Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzu’nun ev sahipliği yaptığı zorlu müsabakalarda İzmir temsilcisi, yarı finalde ENKA ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen seriyi 2-1 kaybeden mavi-beyazlılar, moralini bozmadan çıktığı üçüncülük mücadelesinde Galatasaray’ı 2-0 gibi net bir skorla mağlup ederek Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi.

Play-Off’lardan finallere uzanan namağlup yürüyüş

Sutopu takımının elde ettiği bu başarı, tesadüfi olmayan uzun soluklu bir emeğin ürünü olarak dikkat çekiyor. Şampiyona öncesinde Kayseri’de düzenlenen Bronz Grup müsabakalarında 5’te 5 yaparak rakiplerine şans tanımayan İzmir ekibi, ardından Konya’daki yarı finale yükselme maçlarında da tüm engelleri kayıpsız aşmıştı. Namağlup unvanıyla finallere kadar ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, sezon boyunca sergilediği istikrarlı oyun anlayışıyla su sporlarında ne kadar iddialı olduğunu tüm Türkiye’ye kanıtlamış oldu.

Trabzon’da judonun yıldızları parladı: 6 madalyalı gurur tablosu

Sutopundaki başarının bir benzeri de Trabzon’da düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası’nda yaşandı. 52 farklı şehirden yaklaşık 780 sporcunun katılımıyla Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona İzmirli judocular damga vurdu. Tatamiye çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, toplamda 6 madalya kazanarak kente büyük bir sevinç yaşattı. Teknik ve kondisyon açısından rakiplerinin önüne geçen sporcular, kürsünün her basamağında İzmir’in adını duyurmayı başardılar.

Milli takıma uzanan altın yolculuk

Şampiyonada altın madalyaya uzanan Ekin İtmeç, İklima Önkol ve Mustafa Beyazıt Yıldırım, kendi sıkletlerinde Türkiye’nin en iyisi olduklarını kanıtlayarak şampiyonluk kürsüsüne çıktılar. Aybüke Gül ve Enes Bilge’nin gümüş, Sema Mete’nin ise bronz madalya kazandığı organizasyonda, beşinci olan Azra Ceren Sevgi de milli takım kadrosuna seçilme hakkı elde ederek başarısını taçlandırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sporcuları, bu sonuçlarla sadece kulüp bazında değil, ay-yıldızlı forma altında da Türkiye’yi temsil etme yolunda dev bir adım atmış oldu.