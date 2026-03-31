Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT bünyesinde görev yapan memurlara yönelik olarak, 1 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek referandum öncesinde toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin kapsamlı bir yazılı bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, yürütülen sözleşme sürecinin yalnızca mali konularla sınırlı olmadığı özellikle vurgulandı.

Yapılan bilgilendirmede, sözleşme sürecinde sosyal hakların geniş bir perspektifle ele alındığı ifade edilerek, kadın çalışanlar, engelli memurlar, özel gereksinimli çocuğu bulunan personel ile farklı ihtiyaçlara sahip tüm çalışanların haklarının gözetildiği belirtildi. Açıklamada, “Yürüttüğümüz bu toplu sözleşme sürecinde, her dönem olduğu gibi yalnızca mali başlıklarla sınırlı kalmayan; kadınların, engelli memurların, özel gereksinimli çocuğu olanların ve farklı ihtiyaçları bulunan tüm memurların haklarının gözetildiği bir sözleşme ortaya koyma çabası içinde olduk. Sosyal haklar bakımından kapsayıcı ve ihtiyaçlara yanıt üretmeye çalışan bir yaklaşımı esas aldık” ifadelerine yer verildi.

Mali haklara ilişkin detayların da paylaşıldığı açıklamada, Sosyal Denge Tazminatı’nın 27.500 TL olarak belirlendiği ve 2026 yılının ikinci yarısında maaş katsayıları genelgesinde belirlenecek artış oranı doğrultusunda güncelleneceği bildirildi. Bunun yanı sıra, daha önce itfaiye memurları için uygulanan iş riski primi düzenlemesinin kapsamının genişletilerek zabıta memurlarını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, toplu sözleşme sürecinin mevcut ekonomik ve idari koşullardan bağımsız değerlendirilemeyeceğine dikkat çekildi. Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki mali politikaları, toplu sözleşme alanını sınırlayan genel çerçeve ve mevcut ekonomik koşulların süreci doğrudan etkilediği ifade edildi. Buna rağmen yürütülen müzakereler sonucunda ulaşılan noktanın, memurların ortak mücadelesinin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Toplu iş sözleşmesinin süresine ilişkin olarak ise sözleşmenin 1 Ocak – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde bir yıllık dönemi kapsayacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.