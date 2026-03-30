İstanbul’un ulaşım ağında kritik bir öneme sahip olan Kuzey Marmara Otoyolu, Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda meydana gelen sarsıcı bir trafik kazasına sahne oldu. İlk belirlemelere göre hayatını kaybettiği ve şehit düştüğü yönünde bilgiler paylaşılan polis memuruyla ilgili İstanbul Valiliği’nden sevindirici bir düzeltme geldi. Valilik, ağır yaralanan emniyet mensubunun hastanede gerçekleştirilen yoğun tıbbi müdahale ve uzun süreli kalp masajıyla yeniden hayata tutunduğunu duyurdu. Bölgede büyük paniğe yol açan kazada, aralarında durumu kritik olanların da bulunduğu çok sayıda yaralının olduğu açıklandı.

Mucizevi geri dönüş: Kalp masajı sonuç verdi

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, kazanın ardından şehit olduğu yönünde kamuoyuna yansıyan polis memurunun sağlık durumu hakkında detaylı veriler paylaşıldı. Olay yerinden hastaneye sevk edildiği kritik süreç boyunca ve sağlık kuruluşuna ulaştığı ilk anlarda duran kalbi çalıştırmak için sağlık ekiplerince seferberlik ilan edildi. Uzun soluklu ve profesyonel bir şekilde uygulanan kalp masajının son evresinde, mesai arkadaşımızın kalbinin yeniden ritim kazandığı ve hayata döndürüldüğü belirtildi. Sağlık ekiplerinin pes etmeden yürüttüğü bu mücadele, emniyet camiasında ve kamuoyunda büyük bir teselli kaynağı oldu.

Kazanın acı bilançosu: 30 yaralı tedavi altında

Feci kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucunda yaralı sayısına ilişkin net rakamlar da ortaya çıktı. İstanbul Valiliği, yaşanan bu büyük kazada 4’ü ağır olmak üzere toplamda 30 vatandaşımızın yaralandığını bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, hayati tehlikesi bulunanlar başta olmak üzere tüm yaralılar çevredeki en donanımlı hastanelere hızla sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin titizlikle sürdürüldüğü ve durumlarının yakından takip edildiği ifade edildi.

Ekipler teyakkuzda: Yaralıların tedavi süreci sürüyor

Kazanın meydana geldiği Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki ulaşım trafiği ve güvenlik önlemleri ekiplerce kontrollü bir şekilde yürütülürken, öncelik hastanelere kaldırılan vatandaşların sağlık durumuna verildi. Valilik, kazaya karışanların ve yaralananların tedavi süreçlerinin en üst seviyede hassasiyetle yönetildiğini vurguladı. Emniyet teşkilatını derin bir hüzne boğan ancak hastaneden gelen mucize haberle umuda dönüşen polis memurunun sağlık verilerinin yanı sıra, durumu ağır olan diğer 4 yaralının iyileşmesi için tüm imkanların seferber edildiği kaydedildi.