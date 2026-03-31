Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kütüphanelerin toplumsal hafızadaki yerini güçlendirmek amacıyla bu yıl kapılarını aralayan 62. Kütüphane Haftası’nı birbirinden anlamlı etkinliklerle taçlandırıyor. 30 Mart ile 5 Nisan 2026 tarihleri arasını kapsayan bu özel hafta, bu yıl "İyileştiren Kütüphane" ana temasıyla kutlanıyor. Şehrin dört bir yanına yayılan etkinlik takvimiyle İzmir, bilginin birleştirici ve rehabilite edici gücünü keşfetmeye davet ediliyor. Haftanın en dikkat çekici durağı ise dijitalleşen dünyada kültürel mirası yeniden yorumlayan akademik bir panel olacak.

Dijital gelecek ve kent arşivlerinin stratejik rolü tartışılacak

Etkinlikler kapsamında 1 Nisan Çarşamba günü, saat 14.00 ile 16.00 arasında Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), çok kritik bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. “Dijital Kültürel Miras ve Açık Erişim: Kütüphanelerin ve Kent Arşivlerinin Rolü” başlığıyla düzenlenecek olan panel, kütüphanecilik disiplinini teknolojiyle harmanlayan uzman isimleri bir araya getiriyor. Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) ve Dijital Bilgi Derneği’nin katkılarıyla organize edilen oturumda, dijital verilerin korunması ve bilgiye engelsiz erişim konuları masaya yatırılacak.

Alanında uzman isimler APİKAM’da buluşuyor

APİKAM araştırma ve toplantı salonunda gerçekleştirilecek panelde, kütüphanecilik ve bilgi yönetimi dünyasının saygın isimleri konuşmacı kürsüsünde yer alacak. Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Orçun Madran, akademik perspektifiyle dijitalleşme süreçlerini aktarırken; İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Proje Koordinatörü Ayşenur Arda kentsel kalkınmada bilginin rolüne değinecek. APİKAM Arşiv Birim Sorumlusu Uzman Ece Aytekin ise yerel deneyimleri ve kent arşivlerinin dijital çağa entegrasyonu konusundaki pratikleri dinleyicilerle paylaşacak. Panel, araştırmacılar ve bilgi meraklıları için ufuk açıcı bir platform sunmayı hedefliyor.

Atölyelerden kitap bağışına dopdolu bir program

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen kutlama programı, panelin ötesine geçerek kentin sosyal dokusuna da dokunuyor. 31 Mart’ta Kent Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek "İyileştiren Kütüphane" çocuk atölyesiyle minik okurlara kitap sevgisi aşılanırken; 1 Nisan’da Havagazı Araştırma Kütüphanesi’nde edebiyat tutkunlarını bir araya getiren derinlikli söyleşiler düzenlenecek. 3 Nisan’da ise dayanışma ruhu ön plana çıkarılarak SEV Ortaokulu’nda bir kitap bağış kampanyası organize edilecek. Gezici Kütüphane etkinlikleri çerçevesinde sunulan ebru ve origami atölyeleri ise sanat ve edebiyatı bir araya getirerek katılımcılara farklı deneyimler sunacak.

