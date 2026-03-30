İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Uşak Belediyesi’ni kapsayan yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken yeni bulgular ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A.’nın cep telefonunda yapılan incelemelerde elde edilen WhatsApp yazışmaları, kamuoyunda tartışma yaratacak nitelikte.

TGRT Haber’in aktardığına göre, söz konusu yazışmalar belediyedeki işe alım süreçlerine ilişkin ciddi iddiaları gündeme taşıdı.

Belediye başkanı ile yazışmalar inceleme altında

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Özkan Yalım ile A.A. arasında geçen mesajlaşmalar dikkat çekti. Yazışmalarda, A.A.’nın Bornova Belediyesi’nde işe alınma sürecinin doğrudan Yalım üzerinden yürütüldüğü iddia edildi.

Mesaj içeriklerinde A.A.’nın işe gitme zorunluluğu olmaması yönünde talepte bulunduğu, bu kapsamda Bornova Belediye yönetimiyle görüşülmesini istediği öne sürüldü. Yalım’ın ise bu taleplere karşılık belediye yönetimiyle iletişime geçilmesi yönünde yönlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

'İşe gitmeden kadro' iddiaları güçleniyor

WhatsApp kayıtlarında yer alan diyaloglarda A.A.’nın “Pazartesi işe gitmeme gerek var mı diye sorsaydın” şeklinde ifadeler kullandığı, buna karşılık Yalım’ın işe başlangıç süreciyle ilgili yönlendirmeler yaptığı tespit edildi.

Bu yazışmaların, kamuoyunda daha önce gündeme gelen “fiili çalışma olmadan belediyede kadro sağlandığı” yönündeki iddiaları güçlendirdiği değerlendiriliyor.

'Happy Girls' grubunda paylaşılan belgeler

Telefon incelemelerinde yalnızca birebir yazışmalar değil, grup konuşmaları da dikkat çekti. A.A.’nın arkadaşlarıyla kurduğu “Happy Girls” isimli WhatsApp grubunda, işe alım sürecine ilişkin belgeleri paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşılan içerikler arasında Bornova Belediyesi’ne ait “Personel Bilgi Formu”nun bulunduğu, A.A.’nın bu belgelerle birlikte “Gerçekten işe başlıyorum galiba” şeklinde mesajlar attığı belirlendi.

Belediyeden gelen mesajlar dosyada

Soruşturma dosyasına giren bir diğer önemli unsur ise Bornova Belediyesi’nden geldiği belirtilen mesaj oldu. Belediyenin halkla ilişkiler birimi tarafından gönderildiği ifade edilen yazışmada, A.A.’nın belediye başkanı tarafından toplantıya çağrıldığı ve resmi süreçlere dahil edildiği görüldü. Bu durum, işe alım sürecinin yalnızca bireysel girişimlerle sınırlı kalmadığı, kurumsal düzeyde de temasların gerçekleştiği iddialarını gündeme getirdi.

Uyuşturucu iddiaları da inceleme altında

Telefon incelemesinde yalnızca işe alım sürecine değil, farklı suç unsurlarına işaret eden yazışmaların da bulunduğu belirtildi. Mesajlarda “koko” ifadesi üzerinden yapılan konuşmalarda, A.A.’nın bazı kişilerle birlikte uyuşturucu kullanımına yönelik planlamalar yaptığı iddia edildi.