İstanbul’un Beykoz ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede çevreye yayılmaya başladı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucu yangını büyümeden söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, vatandaşları ormanlık alanlarda dikkatli olmaya ve yangın riskine karşı hassas davranmaya çağırdı.