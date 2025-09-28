Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Dağbelören köyü Düvenüzü Mahallesi’nde çıkan yangında bir ev ve ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Şinasi D.’ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evin bitişiğindeki ahıra sıçradı. Yangını fark eden köylüler, durumu hemen itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.

EKİPLER ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine sevk edilen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının çevredeki diğer yapılara sıçraması önlendi.

Yangın sonucunda iki katlı ev ile bir ahır tamamen yanarken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Soğutma çalışmalarının ardından hasar tespiti için inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak.