Aydın İl Jandarma Komutanlığı, yaz aylarında artan orman yangın riskine karşı Çine, Karpuzlu, Köşk ve Kuşadası’nda devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, ormanlık alanlarda belirli noktalarda durarak vatandaşlara yangınlara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Broşürlerle farkındalık çalışması

Devriye sırasında vatandaşlara yangın riskini azaltmak için yapılması gerekenleri anlatan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Çalışmaların, hem bölge halkını bilinçlendirmek hem de olası yangınların önüne geçmek amacıyla devam edeceği belirtildi.

İHA ve drone ile hava denetimi

Jandarma ekipleri, ormanlar ve yaban hayatının korunması amacıyla insansız hava araçları (İHA) ve drone ile de denetim yapıyor. Yapılan açıklamada, “Gelecek nesillere bu güzellikleri ulaştırabilmek için ormanlarımız ve hayvanların doğal yaşam alanları sürekli kontrol edilmektedir” denildi.