Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkili olduğu günlerde vatandaşların toplu taşıma araçlarında daha rahat yolculuk yapabilmesi amacıyla klima denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarında klima sistemlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor.

Klimalarını çalıştırmayan veya arızasını gidermeyen sürücüler uyarılırken, bazılarına ise yasal işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca araç belgeleri de kontrol edilerek vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu.

Sivil ekipler de sahada

Resmi üniformalı zabıta ekiplerinin yanı sıra sivil ekipler de toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştiriyor. Bu ekipler, sürücülerin yolculara davranışları, araç temizliği, klima kullanımı, müzik ses düzeyi ve sürücülerin uygunsuz hareketleri gibi konularda kontroller yapıyor. Tespit edilen olumsuzluklar için gerekli yasal işlemler uygulanıyor.

“Denetimler yaz boyu sürecek”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Ekipleri, klima denetimlerinin hem resmi hem de sivil olarak yaz boyunca devam edeceğini bildirdi. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi “Vatandaşlarımızın sıcak havalarda daha konforlu bir yolculuk yapabilmesi için klima denetimlerimizi sürdürüyoruz. Araçlardaki klimaların özellikle öğle saatlerinde aktif olması gerekiyor. UKOME kararının gerektirdiği saatler arasında müşteri konforunu ön planda tutuyoruz. Denetimlerimiz yaz boyu farklı noktalarda devam edecek.”