Tarım ve Orman Bakanı, Ankara Üniversitesi’nin 2025-2026 akademik yıl açılış törenine katılarak gençlere tarım ve teknolojiyi birleştirme çağrısında bulundu. Tören öncesinde Yumaklı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile birlikte Tıp Fakültesi bahçesine ağaç dikti.

Gençler toprakla teknolojiyi buluşturacak

Yumaklı, konuşmasında Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bilimin önemine dikkat çekti ve tarım sektörünün gelişmesinde bilgi ile toprağın bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi. Gençlerin tarım alanındaki fikirlerini hayata geçirmesi için Bakanlık olarak kapıların açık olduğunu belirten Yumaklı, bilişim ve tarımı birleştirerek akıllı tarım girişimleri kurmalarını istedi.

Yeşil vatan seferberliği kapsamında Orman Genel Müdürlüğünün bir yılda 500 milyon civarında fidan ve tohum toprakla buluşturduğunu hatırlatan Yumaklı, bu yıl hedefin 550 milyon civarında olduğunu ifade etti ve vatandaşları 11 Kasım’da fidan dikme etkinliklerine katılmaya davet etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar da törende Filistin’deki saldırılara değinerek, üniversitenin Filistinli öğrencilerin yanında olduğunu belirtti. Tören, Bakan Yumaklı ve Rektör Ünüvar’ın “2025 Yılı ARDEK Ödülleri” kazananlarına plaketlerini vermesiyle sona erdi.