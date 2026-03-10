Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde şubat ayında yağış miktarı dikkat çekici seviyelere ulaştı.

1991-2020 dönemine ait uzun yıllar ortalamasında şubat ayında metrekareye ortalama 59,8 kilogram yağış düşerken, bu yıl aynı dönemde metrekareye 136,8 kilogram yağış kaydedildi. Böylece yağış miktarı normalin yüzde 100’den fazla üzerine çıktı.

Birçok ilde yağışlar üç katına ulaştı

Şubat ayında yağışlar Kastamonu, Sinop ve Mardin çevreleri dışında ülkenin büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

İzmir, Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas ve Tunceli çevrelerinde ise yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının yaklaşık üç katına kadar yükseldi.

En fazla yağış Osmaniye’de ölçüldü

Meteoroloji verilerine göre şubat ayında en fazla yağış alan il Osmaniye oldu. Kentte metrekareye 320,3 kilogram yağış düştü.

Osmaniye’yi sırasıyla şu iller takip etti:

Antalya: 280,7 kilogram

İzmir: 275,7 kilogram

Adana: 261,9 kilogram

Muğla: 253 kilogram

Manisa: 241,9 kilogram

Hatay: 241,1 kilogram

Kahramanmaraş: 232,5 kilogram

Tunceli: 220,6 kilogram

Aydın: 216,3 kilogram

En az yağış ise metrekareye 51,5 kilogram ile Sinop’ta kaydedildi.

7 bölgede yağışlar normallerin üzerinde

Şubat ayında Türkiye’nin tüm bölgelerinde yağışlar hem uzun yıllar ortalamalarının hem de geçen yılın aynı döneminin üzerine çıktı.

Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış miktarı hem normallerin hem de geçen yılın iki katından fazla gerçekleşti.

Ayrıca Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde son 66 yılın en yüksek şubat yağışları ölçüldü.

35 ilde 66 yılın en yüksek yağışı görüldü

Meteoroloji verilerine göre Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kayseri, Malatya, Manisa, Muğla, Çorum, Zonguldak ve Gaziantep’in de aralarında bulunduğu 35 ilde son 66 yılın en yüksek şubat yağışları kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi’nde ise son 41 yılın en yüksek seviyeleri ölçüldü.

Yağışlı gün sayısı da arttı

Şubat ayında yağışlı gün sayısı da önemli ölçüde yükseldi.

Türkiye genelinde ortalama yağışlı gün sayısı 17,1 olarak ölçüldü. Bu rakam, 1991-2020 döneminde 11 gün olarak kaydedilmişti.

Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Trabzon, Erzurum, Ağrı ve Bitlis’in de bulunduğu birçok ilde yağışlı gün sayısı yer yer 25 günün üzerine çıktı.

Bölge bölge yağış analizi

Meteoroloji verilerine göre şubat ayında bölgelerde ölçülen yağış miktarları şöyle gerçekleşti:

Marmara Bölgesi: 133,3 kilogram (normale göre yüzde 89 artış)

Ege Bölgesi: 196,1 kilogram (normalin iki katından fazla)

Akdeniz Bölgesi: 226 kilogram (geçen yılın yaklaşık sekiz katı)

İç Anadolu Bölgesi: 86,5 kilogram (normallerin iki katından fazla)

Karadeniz Bölgesi: 97,9 kilogram (normale göre yüzde 85 artış)

Doğu Anadolu Bölgesi: 127,4 kilogram (normallerin iki katından fazla)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 134,6 kilogram (normalin yüzde 75 üzerinde)

Meteoroloji yetkilileri, yağışların su kaynakları açısından olumlu etkiler yaratabileceğini ancak bazı bölgelerde sel ve taşkın riskinin de takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.