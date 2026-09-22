SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ve örgüt lideri olmakla suçlanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin hakkındaki iddialara ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma dosyasındaki iddialar, WhatsApp yazışmaları ve itirafçı S.A.'nın beyanları gündemdeki yerini korurken, Avukat Ufuk Mansuroğlu müvekkili İsmail Yetişkin ile cezaevinde yaptığı görüşmeyi aktardı. Basına yansıyan görselleri ve mesajlaşmaları cezaevinde Başkan Yetişkin’e sorduğunu belirten Mansuroğlu, Yetişkin'in konuyla ilgili açıklamaların detaylarını SON MÜHÜR ile paylaştı.

'Mesajlar Doğru Fotoğraflar Montaj'

Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarına ilişkin net bir duruş sergileyen İsmail Yetişkin, itirafçı S.A. ile sevgili olduklarını ve mesajlaşmaların gerçek olduğunu doğruladı. Zaman zaman bir araya geldiklerini de kabul eden Yetişkin, kamuoyuna servis edilen fotoğrafların tamamının montaj olduğunu savundu.

'Rüşvet Değil Borç Parası'

Makam şoförleri aracılığıyla finansal trafik ve rüşvet çarkı yönettiği yönündeki suçlamaları reddeden İsmail Yetişkin, para hareketlerinin gerçek mahiyetine açıklık getirdi. Şoförler üzerinden rüşvet trafiği yürüttüğü iddialarını kabul etmeyen Yetişkin, bahse konu paraların yakından tanıdığı kişilerden aldığı borçlar olduğunu söyledi. İtirafçı S.A.’ya destek amacıyla zaman zaman ödeme yaptığını kabul eden Yetişkin, tutarların iddia edildiği gibi yüksek ve abartılı olmadığını dile getirdi. Başkan Yetişkin’in, kendisini sevgilisi S.A. ile Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan’ın tanıştırdığı yönündeki iddiaya ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadığı bildirildi.

Soruşturma Dosyasındaki İddialar

Soruşturma dosyasında, itirafçı S.A.'nın emniyet ifadesinde yer alan şu iddialar öne çıkmıştı:

Tanışma ve İlişki Beyanı: S.A., Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan aracılığıyla Bodrum’da kiralanan bir villada Yetişkin ile tanıştırıldığını ve ardından sevgili olduklarını beyan etmişti.

Makam Şoförleriyle Para Trafiği: S.A.'nın ev kirası, kredi kartı ve kişisel harcamaları için talep ettiği nakit paraların, Yetişkin’in talimatıyla makam şoförleri tarafından kurye gibi taşındığı öne sürülmüştü.

Otomobil Peşinatı ve Sigorta İddiası: S.A., aldığı aracın 300 bin liralık peşinatının Yetişkin tarafından ödendiğini, ayrıca hiç çalışmadığı halde belediye gücü kullanılarak bir tanıdığın iş yeri üzerinden sigortalı gösterildiğini iddia etmişti.

Rulet Masası Görselleri: Dosyada, Yetişkin’in yurt dışı gezisinde rulet masasından S.A.'ya fotoğraf gönderdiği ve ikili arasında kumar diyaloğu geçtiği yer almıştı. Seferihisar Belediyesi'ndeki yolsuzluk, rüşvet ve örgütlü suçlamalara ilişkin yürütülen soruşturma ve tutuklu yargılama süreci devam ediyor.