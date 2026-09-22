Son Mühür/ Beste Temel- Buca’da evlerdeki kütüphaneler havalanıyor; okunup raflara kaldırılan sayfalar hapsolmak yerine elden ele geziyor. Kent merkezindeki 35 mahallede bin 908 kitabı yeni okurlarla buluşturan "Kitap Değişim Günleri", yakaladığı ivmeyle şimdi de Buca’nın köylerine taşınıyor.

Raflarda tozlanmak yok, paylaşmak var

Hasanağa Parkı’nda fitili ateşlenen ve mahalle muhtarlıklarında devam eden proje, kısa sürede dev bir dayanışma ağına dönüştü. Yüzlerce kitapsever, okuyup bitirdiği eserleri getirdi; yerine daha önce keşfetmediği yepyeni dünyaları götürdü.

Merkezdeki turlarını tamamlayan Buca Belediyesi ekipleri, gösterilen yoğun ilgi üzerine rotayı genişletti. Hedef net: İlçenin en uzak noktasındaki vatandaşa dahi okuma sevgisini ve takas kültürünü ulaştırmak.

"Amacımız kitapları canlı tutmak"

Projenin toplumsal bağları güçlendirdiğini belirten Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, etkinliği kırsala taşımanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Atıl duran her kitabın yeni bir okur için fırsat olduğuna dikkat çeken Benzer, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kitap Değişim Günleri ile temel amacımız, raflarda unutulan eserleri yeniden canlandırmak ve paylaşmanın güzelliğini Buca’nın dört bir yanına yaymak. Kent merkezinde hemşehrilerimizden aldığımız güzel tepkilerin ardından şimdi bu anlamlı buluşmayı köylerimize ulaştırıyoruz. Tüm komşularımızı kitaplarını paylaşmaya ve yeni dünyalar keşfetmeye davet ediyorum."

Doğancılar ve Kaynaklar

Köy ziyaretleri için hazırlıklar tamam. Ekipler bu hafta itibarıyla stantları kırsal mahallelerde kurmaya başlıyor.

Saha takvimi ise şöyle şekillendi:

22 Eylül Salı: Doğancılar Mahallesi

24 Eylül Perşembe: Kaynaklar Merkez Mahallesi

Köy sakinleri, belirtilen günlerde kurulacak alanlara ellerindeki kitaplarla gelerek diledikleri eserlerle ücretsiz takas yapabilecek. Takas maratonu ilerleyen günlerde diğer köylerle sürecek.

