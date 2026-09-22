Son Mühür/ Beste Temel- Seferihisar Belediyesi ve Necat Hepkon Anadolu Lisesi, ilçedeki gençlerin yaşadıkları kentin köklü geçmişini yerinde öğrenmesi için ortak bir eğitim çalışması başlattı.

Hazırlanan proje doğrultusunda teknik geziler, saha eğitimleri ve kültürel etkinliklerle öğrenciler sıralardan çıkarak Seferihisar’ın binlerce yıllık tarihine yolculuk yapacak.

İlk durak Teos Antik Kenti

Projenin ilk bölümünde öğrenciler, İon uygarlığının en önemli merkezlerinden biri olan Teos Antik Kenti’ni ziyaret edecek.

Uzman rehberlerle birlikte antik kenti gezme fırsatı bulacak olan gençler, binlerce yıl önceki yaşam ile günümüz Seferihisar’ını karşılaştırarak ders kitaplarında yer alan teorik bilgileri sahada uygulamalı olarak öğrenecek.

Saha ulaşımı ve rehberlik belediyeden

Eğitim projesi boyunca düzenlenecek teknik gezilerin etkinliği, öğrenci ulaşımı, rehberlik hizmetleri ve ihtiyaç duyulan alanlardaki destekler Seferihisar Belediyesi tarafından karşılanacak. Belediye ve okul yönetimi, etkinliklerin duyurulması ve organizasyonunda birlikte hareket edecek.

"Gençlerimizin yaşadıkları toprakların geçmişini bilmesini istiyoruz"

Gençlerin kent bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, belediye olarak projeye verdikleri destek hakkında;

“Evlatlarımız için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Gençlerimizin yaşadıkları toprakların geçmişini bilmesini, o tarihi yerinde görmesini ve bu mirasla bağ kurmasını istiyoruz.

Teos çok kıymetli ama Seferihisar’ın tarihi yalnızca Teos’tan ibaret değil. Düzce’de, Lebedos’ta, Ulamış’ta, Sığacık’ta ve ilçemizin pek çok noktasında çok değerli bir mirasımız var.

İmkanlarımız dahilinde ulaşımından rehberliğine, eğitimden organizasyona kadar Seferihisar’da tarihi yaşamak ve öğrenmek isteyen tüm gençlerimizin yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.

Saha çalışmaları diğer okullarla sürecek

Seferihisar Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel birikimini genç kuşaklara aktarmak için eğitim kurumlarıyla yapılan benzer ortaklıkları önümüzdeki dönemde de genişleterek devam ettirecek.