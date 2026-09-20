Son Mühür/ Merve Turan- AK Parti İzmir İl Kadın Kolları, yaz döneminin ardından yeni çalışma takvimini belirlemek için kent genelini kapsayan bölgesel toplantılarını tamamladı.

İzmir’in 30 ilçesini kapsayacak şekilde planlanan görüşmelerde, sahadan gelen talepler kapsamında önümüzdeki dönemin öncelikli başlıkları kesinleştirildi.

Toplantılar beş bölge merkezinde yapıldı

İlçe teşkilatlarının çalışmalarını güçlendirmek ve birimler arası koordinasyonu sağlamak adına düzenlenen Bölgesel İlçe ve Birim Başkanları Toplantıları; Aliağa, Menemen, Seferihisar, Menderes ve Bayındır ilçelerinde gerçekleştirildi.

Beş ayrı merkezde gerçekleşen oturumlara ilçe kadın kolları başkanlarının dışında Teşkilat, Sekreterlik, Seçim İşleri, Sosyal Politikalar, Tanıtım ve Medya, Yerel Yönetimler ile Ekonomi İşleri birim başkanları katılım gösterdi.

Sahadaki durum ve vatandaş talepleri ele alındı

Toplantı masasında, ilçelerde yürütülen çalışmalar ile sahadan elde edilen gözlemler yer aldı. Mahalle ve sokak bazlı çalışmalardan gelen geri bildirimleri değerlendiren kadın kolları yönetimi, yeni dönemde vatandaştan gelen talep ve beklentilere göre bir planlama yaptı.

Görüşmelerde ayrıca ilçeler arasındaki iletişim ve ortak çalışma imkanlarının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

"Hedefimiz Cumhurbaşkanımızı yeniden seçerek hizmet etmeyi sürdürmek"

Toplantıların ardından yeni dönem hedeflerine dair açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran;

“İzmir’in 30 ilçesindeki teşkilatlarımızla bir araya gelerek yeni dönem yol haritamızı ortak akılla belirledik. Her ilçemizin sahadaki tecrübesini dinledik, vatandaşlarımızın taleplerini çalışmalarımızın merkezine aldık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kadınlarımızın emeği ve teşkilatlarımızın gücüyle İzmir’in her ilçesinde çalışmaya devam edeceğiz.

Hedefimiz, 2028’de Cumhurbaşkanımızı yeniden seçerek aynı inanç ve azimle ülkemize hizmet etmeyi sürdürmektir.

Bu hedef doğrultusunda hemşehrilerimizle gönül bağımızı güçlendirecek, birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dalkıran, toplantılarda görev alan tüm ilçe ve birim başkanlarına teşekkür ederken, belirlen çalışma takviminin kent teşkilatına hayırlı olmasını dileklerinde bulundu.