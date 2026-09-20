Son Mühür/ Beste Temel- Seferihisar sahilleri dün dev bir hareketliliğe ev sahipliği yaptı. "Temiz Deniz, Temiz Gelecek" mottosuyla düzenlenen Deniz ve Sualtı Buluşması, spor, çevre bilinci ve eğlenceyi tek çatı altında topladı. Elli kilometrelik sahil bandı canlandı.

İzmir İlk Yardım Eğitim Merkezi, Triton Dalış Merkezi, SAR Arama Kurtarma, Teos Yat ve Yelken Kulübü dahil çok sayıda kurum organizasyona omuz verdi. Gönüllüler ve profesyoneller sahada tek yürek oldu.

Sahilde temizlik, deniz dibinde operasyon

Etkinliğin ilk adımı çevre temizliğiyle atıldı. Katılımcılar sahildeki izmaritleri ve çöpleri topladı. Dalgıçlar ise aynı dakikalarda mavi suların dibine daldı. Deniz tabanından çıkarılan atıklar, kirliliğe karşı net bir uyarı niteliği taşıdı.

Temizliğin ardından sahil hareketlendi. Jetski ve su kayağı gösterileri izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Çocukların yelkenli teknelerle yaptığı gösteri ise büyük alkış topladı. Arama kurtarma ekiplerinin suda gerçekleştirdiği tatbikat nefesleri kesti.

Çocuklar için renkli atölyeler

Sadece spor değil, sanat ve eğlence de sahil boyunca yerini aldı. Çocuklar yüzme yarışlarında kıyasıya kapıştı. Survivor parkurunda ter döktü. Resim, seramik ve yüz boyama atölyeleri miniklerin ilgi odağı oldu.

Gün boyunca süren etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Seferihisar Belediyesi Atatürk Bandosu konser verdi. Sahilde gün batımı yogası yapıldı. DJ performansları ve Hacivat-Karagöz gösterileri festivale ayrı bir hava kattı.

"Deniz sporlarını büyüteceğiz"

Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, ilçenin sahil potansiyeline dikkat çekti. Elli kilometrelik kıyı şeridinin su sporları için büyük bir şans olduğunu belirtti.

Gümüş, çocukların ve gençlerin denizle daha çok iç içe olmasını istediklerini vurguladı. "Temiz Deniz, Temiz Gelecek diyerek denizimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Destek veren tüm kulüplere ve gönüllülere teşekkür etti.

