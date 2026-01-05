Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Grönland’a ilişkin tartışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, Danimarka ve ABD’nin NATO üyesi olduğuna dikkat çekerek, olası değişiklik taleplerinin NATO çatısı altında görüşülebileceğini söyledi.

Budapeşte’de basın toplantısı düzenledi

Başbakan Viktor Orban, başkent Budapeşte’de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki uluslararası konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Orban, son dönemde yeniden gündeme gelen Grönland tartışmalarına da değindi.

“Grönland NATO’nun gündem alanına giriyor”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamalarını değerlendiren Orban, söz konusu konunun yalnızca iki ülkeyi değil, NATO’yu ilgilendiren bir başlık olduğunu vurguladı. Orban, Danimarka ile ABD’nin İttifak üyesi olduğunu hatırlatarak, bu nedenle sürecin NATO bünyesinde ele alınabileceğini ifade etti.

“Her türlü değişiklik talebi NATO’da konuşulmalı”

Macar lider, Grönland’a dair olası bir statü değişikliği ya da yeni bir talebin gündeme gelmesi halinde, bunun NATO’nun ilgili mekanizmaları içerisinde tartışılması gerektiğini belirtti.