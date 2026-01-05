Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada öğrencilere müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılının burs ve kredi miktarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK ücretinin 4 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeyi, "2025 yılında Burs ve Öğrenim Kredisi olarak lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibariyle bu rakamı yüzde 33 oranında arttırarak lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin liraya, doktora öğrencilerine 12 bin liraya yükseltiyoruz" sözleriyle duyurdu.