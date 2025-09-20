Son Mühür - Oracle, sosyal medya devi Meta ile yaklaşık 20 milyar dolar değerinde çok yıllık bir bulut bilişim anlaşması yapmak üzere müzakereler yürütüyor. Reuters’ın aktardığına göre, bu olası iş birliği Meta’nın daha güçlü ve hızlı bilişim altyapısına erişme hedefini yansıtıyor. Kaynaklara göre Oracle, Meta’ya mevcut bulut sağlayıcılarının yanında, yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için gerekli altyapı desteğini sunacak. Meta iddialarla ilgili yorum yapmazken, Oracle cephesinden de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Oracle, sunduğu entegre bulut çözümleri ve esnek hizmet yapısıyla farklı müşteri taleplerine yanıt verebiliyor.

Al yarışında son durum

Bu olası anlaşma, Wall Street Journal’ın geçtiğimiz hafta OpenAI’nin Oracle’dan önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 300 milyar dolarlık bilişim kapasitesi satın alacağı yönündeki haberinin hemen ardından gündeme geldi. Bu gelişme, şimdiye dek yapılan en büyük bulut hizmeti sözleşmeleri arasında yer alıyor. Oracle, Amazon, Alphabet ve Microsoft gibi devlerle de iş birlikleri yaparak müşterilerinin Oracle Cloud Infrastructure’ı bu platformlarla entegre şekilde kullanmasına olanak tanıyor. Şirketin bu ortaklıklardan elde ettiği gelir, yılın ilk çeyreğinde 16 katlık bir artış gösterdi.

Yeni hedefler

Oracle, geçen hafta dört ayrı milyar dolarlık anlaşmayı duyururken, OpenAI ve xAI gibi firmaların öncülüğünde sektörde geniş çaplı bilişim kapasitesini sağlamak için yoğun yatırımlar yapıldığı gözlemleniyor. Şirket, önümüzdeki dönemde birkaç yeni milyar dolarlık müşteri kazanmayı planladığını ve OCI iş birimindeki gelirlerin yarım trilyon doları aşmasını beklediğini belirtti.