ABD'de bir helikopter kazası daha yaşandı.

Washington eyaletinde gerçekleştirilen bir eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde bulunan 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği açıklandı. ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı, 17 Eylül’de Joint Base Lewis-McChord Üssü’nün batısında gerçekleşen olayda, “MH-60 Black Hawk” tipi helikopterin rutin eğitim sırasında düştüğünü duyurdu. Hayatını kaybeden askerlerin 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayı mensubu olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.