Delikanlı dizisinin tüm çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Yapımda hem tarihi doku hem de modern kent yaşamının iç içe geçtiği farklı semtler kullanılıyor. Peki Delikanlı dizisi hangi mahallelerde ve semtlerde çekiliyor?

Delikanlı dizisi hangi semtlerde çekiliyor?

Delikanlı dizisinin mahalle sahneleri için İstanbul'un tarihi yarımadasındaki köklü semtler tercih edildi. Eski taş evlerin, dar sokakların ve geleneksel mahalle kültürünün yansıtıldığı sahnelerde Balat, Fener, Hasköy ve Ayvansaray gibi bölgelerin kullanıldığı öne sürülüyor. Bu semtlerin yüzyıllık yapıları ve otantik atmosferi, ana karakter Yusuf'un büyüdüğü çevreyi ekrana taşımak için biçilmiş kaftan niteliğinde.

Bunun yanı sıra Dolapdere ve Tarlabaşı çevresinde de çekimlerin yapıldığı düşünülüyor. İstanbul'un bu kenar mahalle dokusuna sahip bölgeleri, dizide anlatılan yoksulluk ve mücadele temasına görsel açıdan güçlü bir zemin oluşturuyor.

Yeraltı dünyası sahneleri nerede çekildi?

Delikanlı dizisinde Yusuf'un kaderinin yeraltı dünyasıyla kesiştiği sahneler için ise daha farklı mekanlar tercih edildi. Bu bölümlerde Beyoğlu ve Karaköy semtlerinin kullanıldığı göze çarpıyor. Gece hayatı, lüks mekanlar ve güç mücadelelerinin geçtiği sahneler, İstanbul'un bu kozmopolit bölgelerinde hayat buluyor.

Tarihi dokunun sadeliği ile modern şehir yaşamının karşıtlığı, dizinin görsel dilinde önemli bir yere sahip. Bu iki farklı dünya arasındaki geçişler, Yusuf'un yaşadığı dönüşümü izleyiciye en etkili biçimde hissettiren unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Delikanlı dizisi konusu ne?

Delikanlı dizisi, İstanbul'un kenar mahallelerinde büyüyen ve ailesini ayakta tutmaya çalışan Yusuf'un hikayesini anlatıyor. Haksızlığa boyun eğmeyen bir genç olan Yusuf, çocukluk aşkı Hazan ile sade bir gelecek hayal ederken kaderin onu yeraltı dünyasına sürüklemesiyle bambaşka bir hayata adım atıyor. Yıllar sonra farklı bir kimlikle geri döndüğünde geçmişin sırları ve intikam arzusu onu hem kalbinin hem de öfkesinin peşinden koşturuyor. Delikanlı, İstanbul'un farklı yüzlerini ustaca bir araya getirerek her hafta pazartesi akşamları Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.