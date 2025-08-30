Son Mühür- Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, babaannesi Zerife Yıldız’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Yıldız, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Başkan Yıldız, babaannesine veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Hayatlarımızın çınarları ve onların kökleri, gölgeleri yok olup gider mi? Gitmez… Zerife Anamızı, canım babaannemi, usta öğreticimi sonsuzluğa uğurladık. İçim yanıyor, özlemim şimdiden başladı. Ama gururluyum da… İyi ki onun torunu olmuşum; iyi ki gölgesinde demlenmişim. Devri daim; yıldızlar yoldaşı olsun…”

TAZİYE MESAJI

Başkan Yıldız’ın paylaşımı, kısa sürede çok sayıda vatandaş, siyasetçi ve meslektaşından taziye mesajları aldı. Çiğli halkı da sosyal medyada paylaşımlar yaparak başkanın acısını paylaştı.

Merhume Zerife Yıldız’ın cenaze törenine ilişkin detayların önümüzdeki saatlerde paylaşılması bekleniyor.