Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güvencesiyle kurulan ve İzmirlilere ekonomik, sağlıklı ürünler sunmayı hedefleyen İZMAR market zinciri, nisan ayındaki ilk açılışından bu yana hızla büyüyerek 10. şubesine ulaştı. Zincirin son halkası, Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde kapılarını açarak bölge halkının büyük ilgisini topladı. Bu yeni şube, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın tanzim satış ruhunu yansıtan ve artan enflasyon karşısında vatandaşın bütçesini korumayı amaçlayan bir politika doğrultusunda hizmet veriyor.

Enflasyona karşı güvenli alışveriş adresi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İZTARIM A.Ş. tarafından yönetilen İZMAR marketler, açıldığı günden itibaren uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. Mağazalarda satışa sunulan ürünler, tamamen yerel üreticiden temin edilen et ve süt ürünlerini, Halk Ekmek ürünlerini ve kooperatiflerden alınan çeşitli gıdaları içeriyor. Özellikle güvenilir market arayışında olan semtlerde konumlanan İZMAR şubeleri, Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde de büyük bir coşkuyla karşılandı. Mağazanın açılış saatinden itibaren bölge sakinleri, hem hesaplı hem de kaliteli ürünlere ulaşmanın rahatlığıyla alışverişe başladı.

Vatandaşlar İZMAR'a güveniyor

Yeni açılan mağazanın ilk müşterilerinden Ali Demir, İZMAR'ın sunduğu imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Burası çok güzel, komşularımıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Fiyatlar dışarıya göre çok daha uygun. Özellikle yoğurt gibi temel ürünlerde bile büyük fark var. Bu mağazanın açılması bizim için büyük bir kolaylık oldu" diyerek, projeyi hayata geçiren belediye başkanına teşekkürlerini iletti.

Emekli bir vatandaş olan Şevkattin Demirci de, İZMAR'ın özellikle düşük gelirli gruplar için büyük bir fayda sağladığını vurguladı. "Emeklinin durumu malum. Diğer marketlerde fiyatlar çok yüksek. Buradaki fiyatlar ise bütçemize uygun. İnşallah bu projenin devamı gelir" sözleriyle duygularını ifade etti.

Kalite ve güven odaklı hizmet

Bölge halkı, İZMAR'ın yalnızca fiyatlarıyla değil, ürün kalitesi ve hijyeniyle de öne çıktığını belirtiyor. Binali Uçma, "Malzemeler hem kaliteli hem de temiz. Personel de çok ilgili. Çok memnun kaldım. Olması gereken de bu. Vatandaşlar böyle yerleri hak ediyor" diyerek İZMAR'ın hizmet kalitesini övdü.

Günay Uçma ise, "Bazı yerlere gidince koku geliyor, her şey bayat oluyor. Ama İZMAR'da aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Herkese tavsiye edeceğim, buraya gelsinler" şeklinde konuştu.

Abdurrahman Ergün ise İZMAR'ın sunduğu fiyat avantajını somut örneklerle açıkladı. "15 liraya aldığımız suyu burada 3 liraya alıyoruz. Nerede 15, nerede 3 lira? Et fiyatları bile çok uygun. Kuşbaşı 650 lira, başka yerlerde 800-900 lira. Biz emekliler olarak bu fiyata et almayı özlemiştik. Emeği geçen herkese teşekkürler" diyerek, İZMAR'ın bütçelerine ne kadar katkı sağladığını belirtti.

İZMAR mağazaları yayılıyor

Nisan ayından bu yana 10 şubeye ulaşan İZMAR, pazar günleri hariç haftanın 6 günü 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar, Bayraklı'daki Özkanlar ve Orgeneral Nafiz Gürman, Bornova'daki Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Karabağlar'daki Bozyaka, Karşıyaka'daki Girne, Konak'taki Kemeraltı, Menemen'deki Ulukent ve Gaziemir şubelerinden güvenle alışveriş yapabilirler.