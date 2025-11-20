Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. Yıldız'ın yayınladığı videodaki ana gündem maddesi Çiğli'de yaşanan aydınlatma problemiydi. Hem güvenlik problemlerine hem de vatandaşların mağdur oluşuna dikkat çeken Yıldız, Gediz Elektrik'e isyan etti.

Hak mı reva mı?

Sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşan ve açıklamalarda bulunan Başkan Yıldız, "Bir ayağım Menemen tarafında, bir ayağım Çiğli tarafında. Aydınlığın olduğu yer Menemen, bu taraf Çiğli. Şimdi size soruyorum. Bu hak mı reva mı? Arkası karanlık adeta dipsiz bir kuyu. Burada bir arkadaşımız zorunlu olarak yürüdüğünde başına bir şey gelse bunun hesabını kim verecek? Çiğli karanlığa mahkum değil. Gediz Elektrik yetkililerini göreve davet ediyorum. Bir araç bir otobüs geçmediği sürece sadece cep telefonunuzdaki ışıkla gidebilirsiniz. Hem insanlarımızın hayati tehlikeleri söz konusu. Karanlığın olduğu yerde her türlü olay olabilir. Görevinizi yapmanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımına GedizGöreve hashtag'i ile bir de not düşen Yıldız, "Çiğli'yi karanlıkta bırakanlara çağrımızdır! Bu kez, başkanlığımın en zor paylaşımı, elimizin kolumuzun bağlandığı, çaresiz kaldığımız sorunlardan biri için sahaya çıktık.

Buna mecbur bırakıldık. İzlediğinizde, sizler de ürkecek, isyan edecek ve Çiğli'ye hak vereceksiniz..." dedi.