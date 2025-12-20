Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da Cumhuriyet Caddesi’nde yaptığı basın açıklamasında, Yüzyılın Konut Projesi’ne yönelik başvuru sürecinin dün itibarıyla sona erdiğini açıkladı. Bakan Kurum, süreç boyunca 8 milyon 840 bin 314 kişinin projeye başvurduğunu, tüm kriterlere uyarak geçerli sayılan başvuru sayısının ise 5 milyon 242 bin 766 olduğunu bildirdi.

“Hatay’ı ayağa kaldırmak bir gönül meselesidir”

Hatay’daki yeniden inşa sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, kentin ayağa kaldırılmasının yalnızca bir imar faaliyeti olmadığını belirtti. Depremin ardından Hatay’da yürütülen çalışmaların büyük bir dönüşümü ortaya koyduğunu ifade eden Kurum, 6 Şubat sonrası ile bugün arasındaki farkın yapılan çalışmaların sonucu olduğunu söyledi.

Tarihi ve kültürel miras yeniden ihya ediliyor

Bakan Kurum, Hatay’ın simge noktalarından Tarihi Uzun Çarşı, Atatürk Caddesi, Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi’nde ihya çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Tarihi Meclis Binası ile Asi Nehri’nin iki yakasındaki yapıların yeniden ayağa kaldırıldığını aktaran Kurum, Anadolu’nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii’nin de önümüzdeki günlerde ibadete açılacağını ifade etti.

Hatay’da 155 bin konut teslim edilecek

Deprem sonrası konut çalışmalarına değinen Kurum, Hatay’da bugüne kadar 98 bin deprem konutunun teslim edildiğini söyledi. Antakya Dikmece’de yapımı süren 14 bin 500 konutta sona yaklaşıldığını belirten Kurum, ay sonuna kadar Hatay’da toplam 155 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

27 Aralık’ta anahtar teslim töreni

Bakan Kurum, 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hatay’da son anahtar teslim töreninin gerçekleştirileceğini belirtti. Bu törenle birlikte deprem bölgesindeki 11 ilde yıl sonu hedefi olan 455 bin konutun tamamının hak sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.

En fazla başvuru İstanbul’dan ve İzmir'den

Yüzyılın Konut Projesi’ne yapılan başvurulara ilişkin verileri paylaşan Kurum, en fazla başvurunun İstanbul’dan yapıldığını, İstanbul’u Ankara ve İzmir’in izlediğini söyledi. Projeye en yoğun başvurunun gençler kategorisinde gerçekleştiğini belirten Kurum, 1 milyon 326 bin gencin ev sahibi olmak için başvuruda bulunduğunu ifade etti. Bu ilginin projeye duyulan güveni gösterdiğini kaydetti.

29 Aralık’ta ilk kuralar çekiliyor

Bakan Kurum, 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için ilk kura çekimlerinin 29 Aralık’ta başlayacağını açıkladı. Deprem bölgesindeki illerin proje kapsamında ayrıcalıklı tutulduğunu belirten Kurum, Hatay’a 13 bin 289 sosyal konut ayrıldığını söyledi.

“Sosyal konut üretimine devam edeceğiz”

Dar gelirli vatandaşlar ve depremzede kiracılar için çalışmaların süreceğini vurgulayan Kurum, tüm vatandaşlar ev sahibi olana kadar yeni sosyal konut kampanyalarının devam edeceğini ifade etti. Bakan Kurum, basın açıklamasının ardından Hatay’daki inşaat çalışmalarının sürdüğü bölgelerde incelemelerde bulundu.