Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de Harmandalı bölgesinde krize sebep olan ‘çöp tesisi’ krizi sonrasında katı atık bertaraf konusunda arayışlar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde günlük bin ton şartı ile birlikte 31 Aralık’a kadar depolama izni vermesinin ardından geriye sadece 11 gün kaldı. Henüz konuyla ilgili nihai bir çözüm üretilmemişken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi ve Çiğli Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Kaner, uyarılarını sıraladı.

“11 günde bir şey yapacağına inancımız az”

Yaşanan süreçte gelinen aşamaya yönelik değerlendirmelerde bulunan AK Partili Kaner, “Aradan geçen tüm zamana ve AK Parti İzmir Milletvekilimiz Eyüp Kadir İnan’ın çabalarına rağmen Çiğli sorunu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hala çözümlenmiş değil. Aradan geçen süreye gösterilen iyi niyet maalesef ki değerlendirilemedi. 11 gün gibi bir süre kaldı, zaman aleyhimize işliyor. Aylarca sağlıklı ve kesin bir çözüm yaratmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kalan 11 günde de bir şey yapacağına inancımız son derece az” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşın sabrı artık tükendi”

“Büyükşehir’e çağrımız hem mahkeme kararlarına uymaları hem de kanundan gelen sorumluluklarının bilincine varıp bu sorumlulukları derhal getirmeleri yönünde” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Kaner, “Artık bir an önce kesin çözüm üretip alanı kapatıp bir an önce rehabilite etmeliler. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne önerge de verdik fakat sağlıklı bir cevap alamadık. Çiğlili’nin bütün isteği Harmandalı Çöplüğü’nün bir an evvel kapanması. Artık bizler çöple, çukurla, çamurla ve pislikle anılmak istemiyoruz. Bizler artık güzel şeylerle anılmak istiyoruz. Bakanlığımız gerekeni yaptı ve elini taşın altına koydu. Bu kadar birlikte yürütülen çabaya rağmen hala Büyükşehir Belediyesi Çiğli’nin beklediği çözümü yaratmadı, Çiğlili vatandaşın yüzünü güldürmedi. Harmandalı hala çöpüyle anılmaktan çok rahatsız. İnsanlarımız artık sağlıklarının tehlikeye atılmamasını istiyor. Vatandaşımızın sabrı tükendi, bakanlığımızın verdiği son 11 gün iyi değerlendirmeli. Artık Çiğli için kesin çözüm getirilmeli. Bizler günü kurtarıcı çözümler değil, kesin çözümler istiyoruz” diye konuştu.