İzmir Ege Medya Platformu üyesi gazeteci ve yazarlar, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. Ayhan Kul’u makamında ziyaret etti. Kul, ziyarette İzmir’de yürütülen sağlık yatırımları ve sağlık hizmetlerinin mevcut durumu üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

“Bu görev benim için büyük bir onur”

İzmir’in Türkiye’nin en kritik şehirlerinden biri olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, görev sorumluluğunun önemine dikkat çekerek şunları ifade etti:

“İzmir gibi ülkemizin en önemli şehirlerinden birinde İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmak benim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da yükseltmek, vatandaşlarımızın sağlığı için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte özveriyle çalışmak en büyük hedefimiz olacak. Daha sağlıklı bir İzmir için hep birlikte çalışacağız.”

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yıkılıyor

Uzun süredir depreme dayanıklılığı nedeniyle tartışma konusu olan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Kul, projenin takvimini paylaştı:

“Hastane yaklaşık 2 ay içinde tamamen boşaltılacak. Mevcut binaların yıkımının ardından aynı bölgeye 400 yataklı modern bir hastane inşa edilecek.”

Bu açıklama, bölgede sağlık hizmetlerinin geleceğine dair net bir yol haritası sundu.

Medya Platformu’ndan destek mesajı

Ziyarette söz alan İzmir Ege Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan, platformun yapısını ve amaçlarını anlattı. İzmir ve Ege Bölgesi’nden 200’e yakın gazetecinin bir araya geldiği bu yapının bölgesel bir güç birliği olduğunu belirtti.

Kaplan, İzmir’in sağlık yatırımları konusunda atılacak her olumlu adıma destek vereceklerini ifade ederek, Doç. Dr. Ayhan Kul’a yeni görevinde başarılar diledi.

İzmir’de sağlık yatırımları hız kazanacak

Ziyaretin ardından İl Sağlık Müdürü Kul’un açıklamaları, hem sağlık sektöründe yapılacak yeniliklerin hem de kentin sağlık altyapısına yönelik planlamaların hızlanacağına işaret etti.