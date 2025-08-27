Son Mühür/ Begüm Mol- Türkiye’nin sevilen oyuncularından Onur Büyüktopçu, geçirdiği büyük değişimle magazin dünyasına damga vurdu. Ünlü oyuncu, 8 ayda tam 28 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.

“Bu böyle olmayacak dedim”

Bir dönem fenomen haline gelen Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı “Koray” karakteriyle hafızalara kazınan Büyüktopçu, fazla kiloları nedeniyle zor bir dönem yaşadığını itiraf etti. Ünlü oyuncu, süreci şu sözlerle anlattı:



“Bir gün elimde hamburgerle aynaya baktım ve ‘Bu böyle olmayacak’ dedim. Kendime bir söz verdim ve sonraki 8 ayda 28 kilo verdim. İçimden Onur Büyüktopçu’nun ‘Büyük’ü çıktı, ‘Topçu’su kaldı.”

Sosyal medyada gündem oldu

Verdiği kilolar sonrası bambaşka bir imaja kavuşan oyuncu, hem ruhsal hem de fiziksel olarak çok daha iyi hissettiğini belirtti. Büyüktopçu’nun son hali sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken, hayranları “Tanıyamadık”, “Adeta yeniden doğmuş” yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi.