Son Mühür- Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Uzak Şehir dizisinde büyük bir oyuncu değişikliği yaşandı. Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı yapım, 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Ancak kulislerden gelen son bilgiler, dizinin hayranlarını şaşkına çevirdi.

Ümmü karakterine Banu Fotocan geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; dizide “Ümmü” karakterine hayat veren Zeynep Kankonde, ailevi sebeplerden dolayı projeden ayrılma kararı aldı. Yapım ekibi ise boşluğu usta oyuncu Banu Fotocan ile doldurdu. Fotocan’ın güçlü performansıyla dizide yeni bir soluk getireceği konuşuluyor.

Mine Kılıç için ayrılık iddiası

Uzak Şehir’de “Mine” karakterini canlandıran Mine Kılıç’ın da yeni sezon öncesi farklı projeler için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Bu gelişme, oyuncunun diziden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi. Ancak yapım ekibi ve oyuncu cephesinden resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Yeni sezon büyük merakla bekleniyor

Dram ve aşk dolu hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Uzak Şehir, yeni sezonda kadro değişiklikleri ve sürpriz gelişmelerle ekrana gelecek. Seyirciler şimdi, dizinin yeni bölümünde Ümmü rolünde izleyecekleri Banu Fotocan’ın performansını ve Mine karakterinin akıbetini merak ediyor.