İzmir’de su sorunu gündemdeki yerini koruyor. Planlı gece kesintilerinin yanı sıra gün içinde yaşanan bakım ve arıza kaynaklı kesintiler, kent genelinde vatandaşların günlük yaşamını etkilemeye devam ediyor.

Gece kesintisi 23.00’te başlayacak

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım Cuma gecesi saat 23.00 ile 05.00 arasında geniş kapsamlı su kesintisi uygulanacak.

Karabağlar ilçesinin; Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Selvili, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri,

Konak ilçesinin; 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik mahalleleri,

Bornova ilçesinin; Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer mahalleleri

Balçova ilçesinin; Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik mahalleleri,

Narlıdere ilçesinin; 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri,

Güzelbahçe ilçesinin; Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri.

Buca ilçesinin; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahalleleri,

Gaziemir ilçesinin; Emrez mahallesi (kısmen).

Gün içinde arıza kaynaklı kesintiler

Planlı kesintilerin yanı sıra kent genelinde çeşitli bölgelerde ana boru arızaları nedeniyle su akışı geçici olarak durduruldu.

Güzelbahçe’nin Yelki Mahallesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 07.11.2025 saat 05.00 ile 10.00 arasında yaklaşık 5 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

Benzer şekilde Kiraz ilçesinde Cumhuriyet, İstiklal ve Yeni mahallelerinde sabah 08.30’dan 13.30’a kadar, Ödemiş’in Çaylı Mahallesi’nde ise 08.00–14.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

Menemen ve Tire de etkilenecek

Menemen ilçesinde Atatürk, Cumhuriyet, Yahşelli, Ulus, Yeşil Pınar ve Zeytinlik mahalleleri planlı çalışma kapsamında 06 Kasım 23.00 ile 07 Kasım 05.00 saatleri arasında su alamayacak.

Tire’nin İstiklal Mahallesinde ise ana boru arızası nedeniyle 08.30–11.30 saatleri arasında yaklaşık 3 saatlik kesinti uygulanacak.

Bakım çalışmaları sürüyor

İZSU ekipleri, arızaların giderilmesi ve şebeke bakımının tamamlanması için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde gece yapılan planlı kesintiler, altyapı yenileme ve bakım faaliyetleri kapsamında düzenli olarak gerçekleştiriliyor.