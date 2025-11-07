Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’de düzenlenen Motto Motorlu Taşıtlar Fuarı, otomotiv sektöründen çok sayıda firmayı ve sektör temsilcisini ağırladı. Fuarın katılımcıları arasında yer alan Yeniköy Motors Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, elektrikli araç pazarındaki gelişmeler ile Türkiye’nin yerli otomobil çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nevzat Kaya: Türkiye’de üç dört yıldır elektrikli araçlara ciddi bir ilgi var

Dünyada son yıllarda özellikle elektrikli otomobile ciddi bir ilgi olduğunu belirten ve 10 yıl içinde bu ilginin artarak devam edeceğinin altını çizen Nevzat Kaya, “Şu an her markanın elektrikli aracı var. Bizim için en önemli markalar elektrikli araçları tercih ediyorlar. Zaman içinde bütün otomobillerin elektrikliye döneceğini düşünüyorum. Türkiye’de üç dört yıldır elektrikli araçlara ciddi bir ilgi var. Ayrıca kendi yerli ve milli elektrikli aracımız TOGG da var.

Çin’den iki tane firma Türkiye’ye yatırım kararı aldı, yeni firmalar var. Çin şu an bu işte dünyada bir numara teknoloji ve pilin içindeki hammadde hem Çin’de mevcut hem de ucuz. Ben TOGG’u da sonuna kadar destekliyorum umarım çok daha başarılı olur başka büyük holdingler de bu şekilde otomotiv yatırımlarına yönelirler istiyorum. Türk insanı istediği sürece her şeyi yapabilecek bir potansiyelde. Dolayısıyla ben 10 yıl içinde elektrikli araçlara yatırımın ve ilginin çok daha fazla olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

“İzmir’deki yatırımımızı büyütmek istiyoruz”

Ayrıca, Yeniköy Motors olarak 2015 yılından beri İzmir’e ve İzmirlilere hizmet verdiklerini belirten ve İzmir’i çok sevdiklerinin vurgulayan Kaya, kentte senede 250 lüks otomobil satışı gerçekleştirdikleri aktararak, mevcut yerlerini büyütmek istediklerini kaydederek, “Biz 2015’ten beri İzmir’deyiz burayı çok seviyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz, satışlarımızdan çok mutluyuz. Biz bu fuarı destekliyoruz.

İzmir’de ilk kez fuara katılıyoruz İstanbul’da ve Avrupa’da çok daha fazla fuarlara katıldık. Burada bize dönük ilgi çok yoğun. Biz İzmir’deki yatırımımızı büyütmek istiyoruz, yerimizi büyütmek istiyoruz. İzmir’de senede 250’ye yakın lüks segmentte araç satışı gerçekleştiriyoruz. İnşallah, Allah bize de bir otomobil fabrikası yapmayı nasip eder. Bu anlamda görüştüğümüz birkaç firma var.” dedi.

“Göztepe bizim kardeş takımımız”

Öte yandan aynı zamanda Trabzonspor ikinci başkanı da olan Nevzat Kaya, son dönemlerde Göztepe ile Trabzonspor arasındaki dostluk rüzgarını da değerlendirerek, İzmir ekibi Göztepe ile Trabzonspor’un kardeş takım olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Göztepe bizim kardeş takımımız, biz onları çok seviyoruz. Geçen sene çok sayıda yakın taraftar Trabzon’a geldi onları misafir ettik. Göztepe ile çok iyi ilişkilerimiz var ilerleyen dönemlerde ilişkilerimiz çok daha iyi bir noktaya gidecektir diye düşünüyorum.”