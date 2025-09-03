Şampiyonlar Ligi’nin bu sezonki yeni formatında ilk kez mücadele edecek olan Galatasaray, UEFA’ya bildirdiği kadroyu duyurdu. Sarı-kırmızılı ekipte hem yeni transferler hem de ayrılması beklenen isimler listede yer aldı.

Yıldız transferler kadroda

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimler listede dikkat çekti. Alman futbolcu Leroy Sane, Nijeryalı golcü Victor Osimhen, sağ bek Wilfried Singo, kaleci Uğurcan Çakır ve orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan kadroya dahil edilen futbolcular arasında yer aldı.

Barış Alper Yılmaz sürprizi

Son haftalarda Suudi Arabistan ekibi NEOM’a transfer olmak istediği için Süper Lig’deki son iki maçta kadroya alınmayan Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi listesinde kendine yer buldu. Bu karar, teknik heyetin oyuncuya Avrupa arenasında güvenmeye devam ettiğinin göstergesi olarak yorumlandı.

Ayrılması beklenen isimler de listede

Kadroda dikkat çeken bir diğer gelişme ise takımdan ayrılması beklenen futbolcuların da yer alması oldu. Ahmed Kutucu ve Yusuf Demir, Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi. Yönetim ve teknik ekibin bu isimlerle ilgili nasıl bir karar alacağı merak konusu.

İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu: