İzmir’de tutuklu bulunan Necati Arabacı hakkında mahkeme, bugün ev hapsi ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı vermişti. Arabacı’nın avukatı Evren Ufuk Ünüvar tarafından sunulan deliller ve beyanlar doğrultusunda verilen bu karar, kısa sürede farklı bir sürece evrildi.

Arabacı’nın tahliyesine sevinen yakınları cezaevi önünde hazırlık yaparken, savcılığın karara itirazı üzerine dosya üst mahkemeye taşındı. Üst mahkeme, “kuvvetli kaçma şüphesi” gerekçesiyle tahliye kararını iptal etti. Böylece Necati Arabacı, tahliye hazırlıkları sürerken cezaevinden çıkamadı.

Ne olmuştu?

Necati Arabacı, bir süre önce İzmir’de yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Arabacı hakkında, iddialar doğrultusunda süren yargılama devam ediyor.

Üst mahkemenin verdiği son kararla birlikte Necati Arabacı’nın tutukluluk hâli devam edecek. Arabacı’nın yeniden tahliye için hukuki süreç başlatabileceği öğrenildi.