Olay, gece saatlerinde Aksaray’ın eski sanayi sitesi içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi üzerinde drift yapan 06 EAE 233 plakalı Tofaş marka otomobili fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüye “dur” ihtarında bulundu.

Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, otomobiliyle ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ekipler, sürücüyü uzun süre kovalamacanın ardından Tacin Mahallesi 1804 Sokak üzerinde tespit etti.

Aracını bırakıp yaya olarak kaçtı

Kovalamaca sırasında kaçamayacağını anlayan sürücü, aracını yol kenarına bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis ekiplerinin tüm aramalarına rağmen sürücü izini kaybettirdi. Kaçan kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

54 bin 879 lira ceza ve trafikten men kararı

Drift yaptığı sırada tespit edilen 06 EAE 233 plakalı araç için polis ekipleri tarafından çok sayıda trafik ihlali maddesinden işlem yapıldı.

Araca;

“Dur” ihtarına uymamak, Drift yapmak, Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından toplam 54 bin 879 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç trafikten men edilerek olay yerine çağrılan çekiciyle otoparka götürüldü.