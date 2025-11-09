Olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Bor Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Osman T. ile M.A.Y. arasında bir süredir kız meselesi nedeniyle gerginlik yaşanıyordu.

Sosyal medyada başlayan tartışma, karşılıklı mesajlaşmalarla büyüdü. Osman T.’nin M.A.Y.’ye “konum atarak” olay yerine çağırdığı öğrenildi.

Gece yarısı silah sesleri yükseldi

Gece saatlerinde sokakta buluşan ikili arasında sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine M.A.Y., yanında getirdiği tüfekle Osman T.’ye ateş etti.

Kanlar içinde yere yığılan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Osman T., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç adamın vurulma anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, kavganın kısa sürede silahlı saldırıya dönüştüğü ve çevredeki vatandaşların panikle kaçıştığı anlar yer aldı.

Polis kısa sürede zanlıları yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu M.A.Y. ile birlikte olayla bağlantısı olduğu belirlenen Y.Y., B.G., S.T. ve S.S. yakalanarak gözaltına alındı.

3 tutuklama, 2 adli kontrol kararı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y., B.G. ve M.A.Y., “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. S.T. ve S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.