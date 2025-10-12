Son Mühür- Türk mobilya ve dekorasyon markası English Home, yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösterdiği Ukrayna pazarından tamamen çekilme kararı aldı. Şirket, ülkedeki 35 mağazasını kapatma sürecine başlarken, Ukrayna’yı resmi internet sitesindeki faaliyet gösterilen ülkeler listesinden de çıkardı.

35 mağazaya ulaşmıştı

2010 yılında yurt dışı operasyonlarına Ukrayna ile başlayan English Home, kısa süre içinde ülkede 35 mağazaya ulaşarak büyüme kaydetmişti. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, markanın Ukrayna operasyonlarını sonlandırmasına yol açtı.

Online satışlar Şubat’ta durduruldu

İlk işaretler Şubat 2025’te ortaya çıkmıştı. English Home’un Ukrayna e-ticaret sitesi önce fiyat listesini kaldırdı, ardından kullanıcı kayıtlarını kapattı. Kısa süre sonra site tamamen erişime kapanırken, şirket Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, online satışların sona erdiğini ve müşterilerin sadece fiziksel mağazalardan alışveriş yapabileceğini duyurdu.

Ukrayna resmi faaliyet listesinden çıkarıldı

Markanın küresel internet sitesinde yayımlanan “faaliyet gösterilen ülkeler” listesinden Ukrayna’nın çıkarıldığı görüldü. Yerel basına göre, ülkedeki az sayıdaki mağaza hala hizmet verse de bunların da kademeli olarak kapatılması planlanıyor.

Global stratejide yeniden yapılanma

English Home, 2010’dan bu yana Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlar’da hızlı mağazalaşma stratejisi izleyerek güçlü bir uluslararası varlık oluşturmuştu. Ukrayna’dan çekilme kararı, markanın küresel operasyonlarını yeniden yapılandırdığı bir döneme denk geliyor. Şirketin, kaynaklarını daha istikrarlı pazarlara yönlendireceği öngörülüyor.