Edirne’de geçen yaz aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle ayçiçeğinden beklenen verimi alamayan çok sayıda çiftçi, alternatif ürün olarak kanola ekimine yöneldi. Bölgede son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle yağış miktarının azalması, göl ve barajların kuruma noktasına gelmesi, üreticileri yeni ürün arayışına itti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Edirne’de 600 üreticiye toplam 12 bin 800 kilogram kanola tohumu dağıtıldı. Böylece üreticilerin birim alandan daha fazla verim alması ve kuraklıktan etkilenmemeleri hedeflendi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, bölgede son 2 yıldır kuraklıktan kaynaklı ciddi su sıkıntısı yaşandığını, bu nedenle üreticilerin zarar görmemesi için tedbirler alındığını belirtti. Köse, "Ayçiçeğindeki verim düşüklüğü üreticileri kanolaya yöneltti. 2024 yılında 27 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldı ve 8 bin 700 ton ürün elde edildi. Bu yıl ekili alanı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. TAKE Projesi kapsamında dağıttığımız tohumlardan yaklaşık 10 bin ton ürün bekliyoruz" dedi.

Kanola hem verimli hem dayanıklı

Küçükdöllük köyünden üretici Mehmet Taşkın, kanolanın ayçiçeğine göre daha verimli ve kuraklığa dayanıklı olduğunu ifade etti. Taşkın, "Geçen yıl ayçiçeğinden dönüm başına 50-60 kilogram ürün alabildik, ancak masraflarımızı karşılamaya yetti. Kanola ise getirisi daha iyi. Devletten aldığımız tohum desteğiyle ekim yaptık" dedi.

Köse, Türkiye’de yağ açığını kapatmak ve üretici gelirini artırmak için Bakanlığın kanolaya verdiği dekara destek tutarının yüzde 27 artışla 930 liraya çıkarıldığını belirtti. Edirne’nin kanola ekiminde ilk 4 sırada yer aldığını, önümüzdeki yıl bir veya ikinci sıraya yükselmesini hedeflediklerini ifade etti.

Bu artış, hem üretici gelirlerini güçlendirecek hem de yağ piyasasında arzı artırarak fiyat istikrarına olumlu katkı sağlayacak. Kanola üretimindeki bu yönelim, uzun vadede yağ üretiminde dışa bağımlılığı azaltma potansiyeli taşıyor.