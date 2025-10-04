Son Mühür- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Başkan Trump’ın açıkladığı plana ilişkin Hamas’ın cevabını değerlendirdi. Çelik, Hamas’ın barış ve hakkaniyet odaklı yaklaşımının, ateşkes sağlanmasından esir takasına, işgalin sona ermesine ve Filistin’in kendi yönetimine kadar kapsamlı bir plan içerdiğini vurguladı.

"ATEŞKESİN SAĞLANMASI İÇİN..."

Çelik, bu planın Arap ve İslam dünyası ile uluslararası destekle güçlendirilmiş kurallar ve mekanizmalar ortaya koyduğunu belirtti. Başkan Trump’ın planı “barış için olumlu bir yaklaşım” olarak değerlendirmesinin, ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemin oluşturabileceğini ifade etti.

AK Parti yetkilisi, Hamas’ın ortaya koyduğu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerektiğini vurgularken, İsrail’in saldırıları derhal durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz ulaşmasının önemine dikkat çekti.

Çelik ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin Devleti’nin kurulmasına kadar uzanan ilk günden itibaren çizdiği çerçevenin, kalıcı barış için en net yol haritası olduğunu söyledi.