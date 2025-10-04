CHP, Bolu’da TBMM grup çalışma ve değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya milletvekilleri ve MYK üyeleri katılırken, partinin Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuşmasını yaptı. Çalışma ve değerlendirme gündemiyle başlayan toplantıda, parti politikaları ve TBMM faaliyetleri masaya yatırıldı.

"TOMA'NIN BOLU'DA NE İŞİ VAR?"

Ancak toplantı öncesinde dikkat çeken bir an yaşandı. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bolu sokaklarında gezerken karşısına çıkan TOMA ile şaşkınlıkla karşılaştı. Tanal, görüntülerde şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Bolu çok sakin bir yer. Bolu’da TOMA’nın ne işi var? Plakası da yok.” sözleriyle tepkisini dile getirdi. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede gündem oldu.

TANAL YİNE GÜNDEMDE

Mahmut Tanal, daha önce de sosyal medyada ve çeşitli haberlerde mizahi tepkileriyle gündeme gelmiş bir isim olarak biliniyor. Özellikle sokakta ya da TBMM’de yaşadığı beklenmedik olaylara verdiği esprili tepkiler ve kısa videolarıyla sık sık gündem oluşturuyor. Tanal’ın Bolu’daki TOMA tepkisi de bu alışkanlığının yeni bir örneği olarak kayıtlara geçti.