Son Mühür/ Osman Günden - Konak Tepecik Mahallesi’nde yer alan tarihi binalar, İzmir’in sağlık tarihine ışık tutan önemli yapılar arasında bulunuyor. 1900’lü yıllarda tebhirhane olarak hizmet veren binalar, o dönemde bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında giysilerin dezenfekte edildiği merkezler arasında yer aldı.

Yapılar daha sonraki yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından gasilhaneye dönüştürüldü ve 40 yılı aşkın süre İzmir’in en büyük gasilhanesi olarak hizmet verdi.

Afetlere karşı rezerv morg alanı olarak hazır tutuldu

Günümüzde aktif gasilhane işlevi sona eren tarihi yapılar, olası afet senaryolarında kullanılmak üzere rezerv morg alanı olarak koruma altına alındı. Yapı içinde iki ayrı morg alanı bulunuyor.

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, alanın afetlerde üstleneceği role dikkat çekerek, “Ülkemizde yaşanan büyük afetler, morg alanlarının ne kadar kritik olduğunu açık biçimde ortaya koydu. Bu yapılar ve morg bölümleri sürekli hazır durumda tutuldu. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı yeni gasilhaneleri Zeytinlik hizmet binasında açtı. Biz de bu alanı Eşrefpaşa Hastanesi olarak rezerv bir sağlık alanı şeklinde koruma altında tuttuk” bilgisini verdi.

“Burası İzmir’in sağlık hafızasının parçası”

Bayram, yapıların tarihsel değerine de vurgu yaptı. “İzmir bir liman kenti. 1900’lü yıllarda bulaşıcı hastalıklar önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturdu. Bu binalar, o dönemin sağlık politikalarının somut mimari örnekleri arasında yer aldı. Sadece bir yapı grubu değil, İzmir’in sağlık hafızasının önemli bir parçası. Bu nedenle korunması ve yaşatılması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Ambulans ve evde bakım araçlarının çıkış noktası

Tarihi binaların çevresindeki alan, bugün aktif sağlık hizmetlerinin önemli merkezlerinden biri olarak kullanıldı. Eşrefpaşa Hastanesi tarafından kurulan Ambulans Birimi, bu noktadan kentin dört bir yanına hizmet ulaştırdı.

Dördü acil yardım, dördü nakil olmak üzere toplam sekiz ambulansla 24 saat esasına göre hizmet verildi. Bir yıldan kısa sürede 1.600’ün üzerinde müdahalede bulunuldu.

Evde bakım hizmetleri buradan organize edildi

Aynı alandan Eşrefpaşa Hastanesi Evde Bakım Birimi araçları da her gün sahaya çıktı. Bayram, “Tire’den Dikili’ye kadar uzanan geniş bir hatta hizmet ulaştırıldı. 28 ile 32 arasında değişen araç sayısıyla ekiplerimiz hem bu alandan hem de hastane otoparkından çıkış yaptı” dedi.

Ambulans çağrı merkezi ve eğitim alanı planı

Tarihi binaların bitişiğinde bulunan Eşrefpaşa Hastanesi’ne ait bir diğer yapı ise ambulans servisine ait çağrı merkezi olarak kullanıldı. Bu alanda personelin dinlenme ve malzeme depolama bölümleri de yer aldı.

Bayram, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı iş birliğinde kadın üreme sağlığına yönelik bilgilendirme çalışmalarının da bu yapılarda gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu binada halkımıza yönelik eğitim faaliyetleri ve bazı idari birimler için yeni alanlar oluşturmayı planladık” diye konuştu.