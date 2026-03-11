Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediyesi, kent estetiğini korumak ve toplum sağlığını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yürüttüğü temizlik seferberliğine modern bir soluk getirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine dahil edilen ve halk arasında "fil" olarak adlandırılan üç adet ileri teknoloji akülü süpürge aracı, ilçenin en yoğun bölgelerinde mesaiye başladı. Geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı dar alanlarda ve yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda yüksek vakumlama gücüyle fark yaratan bu çevreci araçlar, Konak’ın sokaklarını daha yaşanabilir kılmak için görev başında.

Alsancak, Güzelyalı ve Kahramanlar’da yeni dönem

Yaya sirkülasyonunun İzmir genelinde en yüksek olduğu noktalar arasında yer alan Alsancak, Güzelyalı ve Kahramanlar bölgeleri, bu yeni temizlik teknolojisinin ilk uygulama sahaları olarak belirlendi. El süpürgelerinin ulaşamadığı köşe noktalarda üstün çekiş gücüyle etkili bir temizlik sağlayan "filler", hem hızıyla hem de çevre dostu yapısıyla modern şehircilik anlayışını yansıtıyor. 240 litrelik geniş çöp haznesi sayesinde kesintisiz hizmet sunabilen bu araçlar, gelişmiş filtre sistemleri sayesinde tozu dışarı vermeden hijyenik bir süpürme işlemi gerçekleştiriyor.

Sessiz ve çevreci teknolojiyle kesintisiz hizmet

Yeni nesil akülü süpürgelerin en dikkat çekici özelliklerinden biri de gürültü kirliliğine yol açmayan sessiz çalışma prensibi oldu. Gece ve gündüz fark etmeksizin konut bölgelerinde ve iş merkezlerinde kimseyi rahatsız etmeden görev yapabilen araçlar, emisyon üretmeyen elektrikli motorlarıyla Konak’ın karbon ayak izini azaltma hedefine de katkı sunuyor. Sahaya çıkan bu üç yeni araç, ilçenin temizlik hızını artırırken aynı zamanda personel verimliliğini de en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu: "Hedefimiz tertemiz bir konak"

Göreve geldikleri ilk günden itibaren temizlik konusunu öncelikli gündem maddesi yaptıklarını ifade eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, hizmet filosunun her geçen gün daha da profesyonelleştiğini vurguladı. İlçenin günlük 1 milyonu aşan ziyaretçi yüküne dikkat çeken Başkan Mutlu, göreve geldiklerinden bu yana kazandırdıkları 10 adet çöp kamyonuna ek olarak bu akülü süpürgelerin mikro alanlarda büyük kolaylık sağlayacağını belirtti. "Komşularımızın tertemiz sokaklarda yürümesi bizim en temel sorumluluğumuzdur" diyen Mutlu, sağlıklı ve yaşanabilir bir Konak için ekipman güçlendirme çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Güçlenen Filo ile modern temizlik stratejisi

Konak Belediyesi’nin araç filosundaki bu modernizasyon hamlesi, kentin sadece ana arterlerinde değil, ara sokaklarında da köklü bir temizlik dönüşümü başlatıyor. Akülü araçların manevra kabiliyeti sayesinde kaldırımların üzerindeki ve bina girişlerindeki atıklar saniyeler içinde temizlenirken, çevreye saygılı filtreleme sistemi sayesinde havaya partikül salınımı engelleniyor. Belediye, bu pratik ve teknolojik çözümlerle İzmir’in kalbi konumundaki ilçenin her köşesinde yüksek standartlı bir temizlik hizmeti sunmaya devam ediyor.

