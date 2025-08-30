Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu Plajı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve plaj çalışanları tarafından düzenlenen kutlamada hazırlıklar sabah saatlerinde başladı.

Denizde dev bayrak

Jet skiyle suya açılan 6 kişilik JAK ekibi, 12 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde dev Türk bayrağını denizde yüzdürdü. Bayrak, kayalık alana yaklaşınca tim üyeleri kayalıklardan sarkarak ikinci bir Türk bayrağı açtı.

Karada “cumhuriyet fazilettir” bayrağı

Etkinliğin devamında plaja, üzerinde Atatürk’ün resmi bulunan “Cumhuriyet fazilettir” yazılı bayrak serildi. Denizden karaya uzanan kutlama görüntüleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

“Gururla dalgalandırıyoruz”

Plaj işletme müdürü Burak Ardahan, 19 Mayıs 1919’da yakılan kurtuluş meşalesinin 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer ile taçlandığını vurgulayarak, “Zaferin 103. yılını JAK Timi ve Kumburnu ailesiyle anlamlı bir kutlamayla gerçekleştirdik. Aziz bayrağımızı karada ve denizde gururla dalgalandırıyoruz” dedi.