Fethiye’de faaliyet gösteren bir dalış okulunun sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yılı dolayısıyla özel bir etkinliğe imza attı. Dalyan Koyu açıklarında dalış gerçekleştiren sporcular, suyun 8 metre altına inerek yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını açtı. Bayraklar, deniz dibinde dalgalanırken ortaya görsel açıdan etkileyici kareler çıktı.

Balıkların eşlik ettiği tören

Etkinlik sırasında dalgıçlara bölgedeki balıklar da eşlik etti. Balık sürülerinin bayrakların etrafında dolaşması, su altındaki törene renkli görüntüler kattı.

Şehit ve gazilere saygı duruşu

Dalış eğitmeni Önder Diktaş öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, dalgıçlar su altında bir süre sabit kalarak şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulundu. Türk bayraklarının dalgıçların ellerinde gururla dalgalandığı anlar, su altı kamerasıyla görüntülendi.

“Minnettarlığımızı göstermek istedik”

Etkinliğe öncülük eden Önder Diktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, şehitlerimize ve gazilerimize olan minnettarlığımızı farklı bir şekilde ifade etmek istedik. Bu yüzden su altında bayrağımızı açtık. Bizim için çok özel ve anlamlı bir andı” dedi. Diktaş, etkinliğe katılan tüm dalgıçlara ve destek verenlere teşekkür etti.