Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye–Ölüdeniz bölgesinde başlattığı yol, içme suyu ve yağmur suyu altyapısı yatırımları mahallelerde kapsamlı bir dönüşüm sağladı. Ulaşım güvenliğini artıran ve bölgenin turizm potansiyelini güçlendiren çalışmalar, mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Bölge sakinleri, yapılan hizmetler için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti.

Tamamlanan Patlangıç–Ovacık (1. etap) ve Hisarönü–Ölüdeniz (3. etap) güzergâhlarının ardından Ovacık–şehir içi (2. etap) ile Ölüdeniz–Kayaköy (4. etap) çalışmalarında ilerleme sürüyor. Genel proje kapsamında 11 bin metre sıcak asfalt, 4 bin 200 metre içme suyu hattı, 7 bin metre yağmur suyu hattı ve 4 bin 500 metre çelik otokorkuluk imalatı bulunuyor.

Muhtar Kaya: “Ölüdeniz için uzun süredir beklenen bir yatırımdı”

Ölüdeniz Mahallesi Muhtarı Kaya Kaya, yatırımın bölge adına kritik bir adım olduğunu belirterek şunları ifade etti: “İkinci ve dördüncü etap çalışmalarımız hızla ilerledi. Ölüdeniz turizme açılan eşsiz bir pencere ve bu yatırım uzun zamandır ihtiyaç duyulan bir çalışmaydı. Başkanımız Ahmet Aras göreve gelir gelmez bu konuya öncelik vererek bölgenin değerini bir kez daha hissettirdi.”

Kayaköy güzergâhı 30 yıl sonra yenilendi

Kayaköy Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, yıllardır sorunlu olan güzergâhın modern bir yapıya kavuştuğunu belirtti: “Kayaköy–Hisarönü arası yaklaşık 30 yıldır yenilenmemişti. Turizm yoğunluğu nedeniyle yaz aylarında ciddi trafik yaşanıyordu. Talebimiz üzerine kısa sürede geri dönüş alındı ve yol hızla yenilendi. Artık iki otobüsün rahatça geçebileceği geniş, güvenli bir yolumuz var.”

“Yatırım, bölgenin turizm potansiyelini büyüttü”

Karakeçiler Mahallesi Muhtarı Barış Özkan ise yapılan çalışmaların bölgesel turizme önemli katkı sunduğunu belirtti: “Yollarımız uzun süredir sorunluydu. Büyükşehir Belediyemiz hem sorunlarımızı dinledi hem de hızlıca çözüm üretti. Yapılan hizmet Ölüdeniz, Kayaköy ve Karakeçili’ye çok yakıştı.”

Vatandaşlardan teşekkür: “Söz verildi, çalışma başlatıldı”

Kayaköy sakinlerinden Mustafa Erkan, Başkan Aras’ın verdiği sözü tuttuğunu belirterek şöyle konuştu: “Bu yol bölge için turizm açısından kritik öneme sahipti. Çalışmalar başladı, asfalt ve genişletme işlemleri ilerledi.”

Bir diğer bölge sakini Furkan Ercan ise şu değerlendirmede bulundu: “Önceki yol çukurlarla doluydu ve tehlike oluşturuyordu. Her gün bu güzergâhı kullanıyorum. Yapılan çalışmalarla yol çok daha güvenli hâle geldi.”

Büyükşehir Fen İşleri: “Hedef doğrultusunda çalışmalar sürüyor”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli İnşaat Mühendisi Hasan Kırtaş, projedeki son durumu aktardı: “328 milyon TL değerindeki yatırımın 1. ve 3. etapları tamamlandı. 2. ve 4. etap güzergâhlarında çalışmaları sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın güvenli ve konforlu kent vizyonu doğrultusunda projelerimizi sahada uygulamaya devam ediyoruz.”

Başkan Aras: “Muğla’nın her köşesine eşit ve sürdürülebilir hizmet ulaştıracağız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan yatırımların bölgeye önemli katkı sunduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: “Fethiye–Ölüdeniz hattındaki yol ve çevre düzenleme çalışmalarımız hem ulaşım güvenliğini artırıyor hem de turizm potansiyelini büyütüyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana il genelindeki yollarımıza toplam 2 milyar 272 milyon 422 bin TL yatırım yaptık. Amacımız mahallelerin ihtiyaçlarını hızla karşılamak, bölgenin yaşam kalitesini yükseltmek ve her noktaya eşit, sürdürülebilir hizmet ulaştırmaktır.”